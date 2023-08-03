Пермские следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Камском водохранилище

04 августа 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Мужчина утонул 31 июля (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кудымкаре следователи следственного отдела в СК по Пермскому краю проверяют обстоятельства гибели 51-летнего мужчины. На сайте ведомства говорится, что пермяк погиб во время купания в акватории Камского водохранилища у поселка Пожва. «Предварительно установлено, что вечером 31 июля в акватории Камского водохранилища, у поселка Пожва Юсьвинского муниципального округа утонул 51-летений местный житель», — сказано в сообщении СУ СКР по Пермскому краю. По данным следствия, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения и купался в неположенном месте. Рядом стоял предупреждающий знак. Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Кудымкаре следователи следственного отдела в СК по Пермскому краю проверяют обстоятельства гибели 51-летнего мужчины. На сайте ведомства говорится, что пермяк погиб во время купания в акватории Камского водохранилища у поселка Пожва. «Предварительно установлено, что вечером 31 июля в акватории Камского водохранилища, у поселка Пожва Юсьвинского муниципального округа утонул 51-летений местный житель», — сказано в сообщении СУ СКР по Пермскому краю. По данным следствия, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения и купался в неположенном месте. Рядом стоял предупреждающий знак. Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.