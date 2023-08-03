Пермские следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Камском водохранилище

В Кудымкаре следователи следственного отдела в СК по Пермскому краю проверяют обстоятельства гибели 51-летнего мужчины. На сайте ведомства говорится, что пермяк погиб во время купания в акватории Камского водохранилища у поселка Пожва.
«Предварительно установлено, что вечером 31 июля в акватории Камского водохранилища, у поселка Пожва Юсьвинского муниципального округа утонул 51-летений местный житель», — сказано в сообщении СУ СКР по Пермскому краю. По данным следствия, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения и купался в неположенном месте. Рядом стоял предупреждающий знак.
Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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