03 августа 2023

Пермские следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Камском водохранилище

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина утонул 31 июля (архивное фото) Фото:

В Кудымкаре следователи следственного отдела в СК по Пермскому краю проверяют обстоятельства гибели 51-летнего мужчины. На сайте ведомства говорится, что пермяк погиб во время купания в акватории Камского водохранилища у поселка Пожва.

«Предварительно установлено, что вечером 31 июля в акватории Камского водохранилища, у поселка Пожва Юсьвинского муниципального округа утонул 51-летений местный житель», — сказано в сообщении СУ СКР по Пермскому краю. По данным следствия, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения и купался в неположенном месте. Рядом стоял предупреждающий знак.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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В Кудымкаре следователи следственного отдела в СК по Пермскому краю проверяют обстоятельства гибели 51-летнего мужчины. На сайте ведомства говорится, что пермяк погиб во время купания в акватории Камского водохранилища у поселка Пожва. «Предварительно установлено, что вечером 31 июля в акватории Камского водохранилища, у поселка Пожва Юсьвинского муниципального округа утонул 51-летений местный житель», — сказано в сообщении СУ СКР по Пермскому краю. По данным следствия, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения и купался в неположенном месте. Рядом стоял предупреждающий знак. Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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