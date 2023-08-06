Армия России поразила авиабазы Украины в Хмельницкой и Ровенской областях

Россия нанесла удары по аэродромам ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России нанесла удары ракетами большой дальности по авиабазам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по авиационным базам ВСУ в районах Старконстантинова (Хмельницкой области) и Дубно (Ровенской области)», — передает РИА Новости заявление Минобороны России. Отмечается, что на аэродроме в Хмельницкой области базируется седьмая бригада тактической авиации Украины.
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