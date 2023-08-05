05 августа 2023

За поимку подозреваемого в убийстве свердловской байкерши объявили награду

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, полицейские, силовики, полиция, сотрудники полиции
За поимку подозреваемого предлагают 100 тысяч рублей Фото:

Екатеринбуржец Владимир Косинцев, который подозревается в убийстве екатеринбургской байкерши Натальи Смышляевой, сбежал от силовиков. За помощь в его поимке объявили награду в 100 тысяч рублей, сообщил муж погибшей.

«Подозреваемый в убийстве моей супруги ускользнул от силовиков. Я отложил 100 тысяч рублей на подарок Наташе на день рождения, сейчас хочу отдать эти деньги тому, кто сможет найти мужчину», — передает слова мужчины E1.RU.

Приметы: Косинцев среднего роста, плотного телосложения, славянской внешности. Ему 49 лет. Он был одет в черную футболку с надписью белого цвета и шорты. Как пишет издание, мужчина может передвигаться на белом BMW под номером 333 или мотоцикле Yamaha 1271ЕА/66. Всех, кто знает мужчину, просят звонить в Следственный комитет по номеру 261—11—05.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в СУ СК РФ по Свердловской области. В ведомстве от комментариев отказались.

Смышляева пропала вечером 19 июля. На следующий день нашли ее тело с различными травмами. Силовики возбудили дело по статье «Убийство». После смерти женщины главный подозреваемый экстренно улетел в Ереван.

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Екатеринбуржец Владимир Косинцев, который подозревается в убийстве екатеринбургской байкерши Натальи Смышляевой, сбежал от силовиков. За помощь в его поимке объявили награду в 100 тысяч рублей, сообщил муж погибшей. «Подозреваемый в убийстве моей супруги ускользнул от силовиков. Я отложил 100 тысяч рублей на подарок Наташе на день рождения, сейчас хочу отдать эти деньги тому, кто сможет найти мужчину», — передает слова мужчины E1.RU. Приметы: Косинцев среднего роста, плотного телосложения, славянской внешности. Ему 49 лет. Он был одет в черную футболку с надписью белого цвета и шорты. Как пишет издание, мужчина может передвигаться на белом BMW под номером 333 или мотоцикле Yamaha 1271ЕА/66. Всех, кто знает мужчину, просят звонить в Следственный комитет по номеру 261—11—05. Журналист URA.RU обратился за комментарием в СУ СК РФ по Свердловской области. В ведомстве от комментариев отказались. Смышляева пропала вечером 19 июля. На следующий день нашли ее тело с различными травмами. Силовики возбудили дело по статье «Убийство». После смерти женщины главный подозреваемый экстренно улетел в Ереван.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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