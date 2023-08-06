Самолет вылетел из екатеринбургского аэропорта Кольцово с задержкой в пять часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Караганду (Казахстан) на пять часов. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс WZ-1013 по маршруту Екатеринбург — Караганда должен был вылететь 6 августа в 23:45, однако из-за задержки вылет состоялся только 7 августа в 4:48, следует из данных на онлайн-табло Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.