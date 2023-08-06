06 августа 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Караганду на пять часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
Самолет вылетел из екатеринбургского аэропорта Кольцово с задержкой в пять часов Фото:

В Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Караганду (Казахстан) на пять часов. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс WZ-1013 по маршруту Екатеринбург — Караганда должен был вылететь 6 августа в 23:45, однако из-за задержки вылет состоялся только 7 августа в 4:48, следует из данных на онлайн-табло Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Караганду (Казахстан) на пять часов. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1013 по маршруту Екатеринбург — Караганда должен был вылететь 6 августа в 23:45, однако из-за задержки вылет состоялся только 7 августа в 4:48, следует из данных на онлайн-табло Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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