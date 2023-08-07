The Times: Украина бьет рекорд Британии времен Первой мировой по числу инвалидов

The Times: количество ампутантов в ВСУ превышает число инвалидов в Британии во времена Первой мировой

07 августа 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Ампутация является одной из самых распространенных процедур у украинских хирургов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Количество ампутаций, проведенных украинским военным, превышает число операций, которые провели британским солдатам во время Первой мировой войны. Об этом написали в издании The Times со ссылкой на данные компании-производителя протезов Ottobock. «До 50 тысяч украинцев потеряли конечности. Как и другие данные о потерях, это число не было подтверждено Киевом, но оно превышает 41 тысячу ампутаций, выполненных британским солдатам во время Первой мировой войны», — написали в материале статьи со ссылкой на статистику предприятия. Уточняется, что на одного погибшего бойца ВСУ приходится от 10 до 20 раненых. Кроме того, в издании отметили, что ампутация является одной из самых распространенных операций, которые проводят украинским военным. Ранее бойцы ВСУ, раненые во время боев, заявили о невозможности пробить российскую оборону. Также они рассказали о нехватке оружия, пишет RT. Также в западной прессе писали, что в последнее время у украинских хирургов работы больше, чем когда-либо с начала конфликта с Россией.

Количество ампутаций, проведенных украинским военным, превышает число операций, которые провели британским солдатам во время Первой мировой войны. Об этом написали в издании The Times со ссылкой на данные компании-производителя протезов Ottobock. «До 50 тысяч украинцев потеряли конечности. Как и другие данные о потерях, это число не было подтверждено Киевом, но оно превышает 41 тысячу ампутаций, выполненных британским солдатам во время Первой мировой войны», — написали в материале статьи со ссылкой на статистику предприятия. Уточняется, что на одного погибшего бойца ВСУ приходится от 10 до 20 раненых. Кроме того, в издании отметили, что ампутация является одной из самых распространенных операций, которые проводят украинским военным. Ранее бойцы ВСУ, раненые во время боев, заявили о невозможности пробить российскую оборону. Также они рассказали о нехватке оружия, пишет RT. Также в западной прессе писали, что в последнее время у украинских хирургов работы больше, чем когда-либо с начала конфликта с Россией.