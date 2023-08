The Economist: без успеха в наступлении ВСУ потеряют моральный дух к осени

Успех в наступлении нужен украинцам для того, чтобы поддерживать уверенность союзников в том, что они смогут победить, пишет The Economist Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ должны добиться успеха в наступлении, чтобы поддерживать моральный дух солдат до наступления осени. Об этом пишет The Economist. «Украинцы должны добиться определенного успеха, прежде чем осенняя грязь еще больше затруднит наступательные варианты. Они нуждаются в этом для морального духа своих солдат и гражданских лиц», — написали в статье британского журнала The Economist. Там отметили, что успех в наступлении также нужен украинцам для того, чтобы поддерживать уверенность союзников в том, что они смогут победить. Ранее солдат 110-го полка армии Украины Игорь в разговоре с The New York Times заявил, что моральный дух солдат ВСУ упал из-за больших потерь среди сослуживцев. По его словам, обучаться за границей в комфортных условиях — не то же самое, что сражаться на поле боя. Также у украинских военнослужащих отметили низкий моральный дух на запорожском и южно-донецком направлениях, из-за чего некоторые формирования отказываются подчиняться приказам и вступать в бой, передает RT.

