The Economist: без успеха в наступлении ВСУ потеряют моральный дух к осени

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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, украинские военные, stock
Успех в наступлении нужен украинцам для того, чтобы поддерживать уверенность союзников в том, что они смогут победить, пишет The Economist Фото:
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ВСУ должны добиться успеха в наступлении, чтобы поддерживать моральный дух солдат до наступления осени. Об этом пишет The Economist.

«Украинцы должны добиться определенного успеха, прежде чем осенняя грязь еще больше затруднит наступательные варианты. Они нуждаются в этом для морального духа своих солдат и гражданских лиц», — написали в статье британского журнала The Economist. Там отметили, что успех в наступлении также нужен украинцам для того, чтобы поддерживать уверенность союзников в том, что они смогут победить.

Ранее солдат 110-го полка армии Украины Игорь в разговоре с The New York Times заявил, что моральный дух солдат ВСУ упал из-за больших потерь среди сослуживцев. По его словам, обучаться за границей в комфортных условиях — не то же самое, что сражаться на поле боя. Также у украинских военнослужащих отметили низкий моральный дух на запорожском и южно-донецком направлениях, из-за чего некоторые формирования отказываются подчиняться приказам и вступать в бой, передает RT.

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ВСУ должны добиться успеха в наступлении, чтобы поддерживать моральный дух солдат до наступления осени. Об этом пишет The Economist. «Украинцы должны добиться определенного успеха, прежде чем осенняя грязь еще больше затруднит наступательные варианты. Они нуждаются в этом для морального духа своих солдат и гражданских лиц», — написали в статье британского журнала The Economist. Там отметили, что успех в наступлении также нужен украинцам для того, чтобы поддерживать уверенность союзников в том, что они смогут победить. Ранее солдат 110-го полка армии Украины Игорь в разговоре с The New York Times заявил, что моральный дух солдат ВСУ упал из-за больших потерь среди сослуживцев. По его словам, обучаться за границей в комфортных условиях — не то же самое, что сражаться на поле боя. Также у украинских военнослужащих отметили низкий моральный дух на запорожском и южно-донецком направлениях, из-за чего некоторые формирования отказываются подчиняться приказам и вступать в бой, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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