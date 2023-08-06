В ДТП пострадал один из водителей грузового транспорта (архивное фото)
На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области два грузовика столкнулись с фурой. О том, что один водитель госпитализирован, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«ДТП произошло на 1573 километре трассы М-5. Произошло столкновение трех грузовых автомобилей. Среди участников аварии есть один пострадавший», — уточнили URA.RU в ГИБДД
Мужчину госпитализировали. Обстоятельства ДТП еще уточняются.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.