06 августа 2023

На трассе М-5 в Челябинской области два грузовика столкнулись с фурой. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Серовском тракте. Выезд с Невьянска, дтп, трасса, перевернувшийся грузовик, самосвал, авария
В ДТП пострадал один из водителей грузового транспорта (архивное фото) Фото:

На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области два грузовика столкнулись с фурой. О том, что один водитель госпитализирован, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«ДТП произошло на 1573 километре трассы М-5. Произошло столкновение трех грузовых автомобилей. Среди участников аварии есть один пострадавший», — уточнили URA.RU в ГИБДД

Мужчину госпитализировали. Обстоятельства ДТП еще уточняются.

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На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области два грузовика столкнулись с фурой. О том, что один водитель госпитализирован, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «ДТП произошло на 1573 километре трассы М-5. Произошло столкновение трех грузовых автомобилей. Среди участников аварии есть один пострадавший», — уточнили URA.RU в ГИБДД Мужчину госпитализировали. Обстоятельства ДТП еще уточняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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