Свердловчане набрали ипотеки почти в три раза больше, чем в прошлом году

07 августа 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

В июне 2023 года жители Среднего Урала взяли ипотечных кредитов на 19,8 млрд рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU За июнь 2023 года жители Свердловской области взяли 6,2 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 19,8 млрд рублей, что почти в три раза больше, чем в июне прошлого года. Информация об этом находится на сайте «Единая информационная система жилищного строительства». В июне 2023 года свердловчане набрали 6,2 тысяч кредитов по ипотеке, из которых 2 тысячи направлены на приобретение недвижимости в новостройках, а 4,2 тысячи в квартиры на вторичном рынке. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов составил 19,8 млрд рублей: 8 млрд рублей на первичный рынок, 11,7 млрд на вторичный. За год показатель увеличился на 189%, в июне 2022 года было выдано 2,2 тысячи кредитов на 6,8 млрд рублей: 3,3 млрд рублей на покупку «первички» и 3,5 млрд рублей на «вторичку». Средняя сумма выданного кредита в июне 2023 года составила 3,1 млн рублей и сроком в 23,6 года. За аналогичный период прошлого года сумма была меньше примерно на 100 тысяч рублей, а срок на 2,2 года. Ранее URA.RU писало, что Свердловская область вошла в федеральный рейтинг по количеству выданных ипотек. За первый месяц лета 2023 года жители Среднего Урала получили кредитов на 23% больше, чем за такой же период 2021 года.

За июнь 2023 года жители Свердловской области взяли 6,2 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 19,8 млрд рублей, что почти в три раза больше, чем в июне прошлого года. Информация об этом находится на сайте «Единая информационная система жилищного строительства». В июне 2023 года свердловчане набрали 6,2 тысяч кредитов по ипотеке, из которых 2 тысячи направлены на приобретение недвижимости в новостройках, а 4,2 тысячи в квартиры на вторичном рынке. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов составил 19,8 млрд рублей: 8 млрд рублей на первичный рынок, 11,7 млрд на вторичный. За год показатель увеличился на 189%, в июне 2022 года было выдано 2,2 тысячи кредитов на 6,8 млрд рублей: 3,3 млрд рублей на покупку «первички» и 3,5 млрд рублей на «вторичку». Средняя сумма выданного кредита в июне 2023 года составила 3,1 млн рублей и сроком в 23,6 года. За аналогичный период прошлого года сумма была меньше примерно на 100 тысяч рублей, а срок на 2,2 года. Ранее URA.RU писало, что Свердловская область вошла в федеральный рейтинг по количеству выданных ипотек. За первый месяц лета 2023 года жители Среднего Урала получили кредитов на 23% больше, чем за такой же период 2021 года.