Спасатели показали кадры с места обрушения трубы на свердловском заводе. Фото

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Виды Краснотурьинска. Краснотурьинск, русал, баз, богословский алюминиевый завод
На месте ЧП продолжают искать третьего рабочего, который занимался демонтажом обрушившейся трубы Фото:

На территории бывшего электролизного цеха Богословского алюминиевого завода (БАЗ, принадлежит компании «Русал») в Краснотурьинске идут поиски рабочего, который оказался под завалами обрушившейся 120-метровой трубы. Фотографии с места происшествия URA.RU предоставили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«По предварительной информации, под обрушившимися конструкциями находится один человек. Его поиском занимаются специалисты Карпинского поисково-спасательного отряда службы спасения Свердловской области. Для контроля за оперативной обстановкой на месте находятся сотрудники МЧС России», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Днем 7 августа на территории бывшего электролизного цеха БАЗ во время демонтажа обрушилась 120-метровая труба. Там находились три рабочих компании-подрядчика. Двое из них пострадали, один продолжает находиться под завалами.

Труба обрушилась на участке, где раньше располагался электролизный цех
Труба обрушилась на участке, где раньше располагался электролизный цех
Фото:
На месте происшествия работают спасатели и сотрудники других экстренных служб
На месте происшествия работают спасатели и сотрудники других экстренных служб
Фото:

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На территории бывшего электролизного цеха Богословского алюминиевого завода (БАЗ, принадлежит компании «Русал») в Краснотурьинске идут поиски рабочего, который оказался под завалами обрушившейся 120-метровой трубы. Фотографии с места происшествия URA.RU предоставили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «По предварительной информации, под обрушившимися конструкциями находится один человек. Его поиском занимаются специалисты Карпинского поисково-спасательного отряда службы спасения Свердловской области. Для контроля за оперативной обстановкой на месте находятся сотрудники МЧС России», — рассказали в пресс-службе ведомства. Днем 7 августа на территории бывшего электролизного цеха БАЗ во время демонтажа обрушилась 120-метровая труба. Там находились три рабочих компании-подрядчика. Двое из них пострадали, один продолжает находиться под завалами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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