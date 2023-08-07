Спасатели показали кадры с места обрушения трубы на свердловском заводе. Фото

07 августа 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

На месте ЧП продолжают искать третьего рабочего, который занимался демонтажом обрушившейся трубы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На территории бывшего электролизного цеха Богословского алюминиевого завода (БАЗ, принадлежит компании «Русал») в Краснотурьинске идут поиски рабочего, который оказался под завалами обрушившейся 120-метровой трубы. Фотографии с места происшествия URA.RU предоставили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «По предварительной информации, под обрушившимися конструкциями находится один человек. Его поиском занимаются специалисты Карпинского поисково-спасательного отряда службы спасения Свердловской области. Для контроля за оперативной обстановкой на месте находятся сотрудники МЧС России», — рассказали в пресс-службе ведомства. Днем 7 августа на территории бывшего электролизного цеха БАЗ во время демонтажа обрушилась 120-метровая труба. Там находились три рабочих компании-подрядчика. Двое из них пострадали, один продолжает находиться под завалами. Труба обрушилась на участке, где раньше располагался электролизный цех Фото: ГУ МЧС по Свердловской области На месте происшествия работают спасатели и сотрудники других экстренных служб Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На территории бывшего электролизного цеха Богословского алюминиевого завода (БАЗ, принадлежит компании «Русал») в Краснотурьинске идут поиски рабочего, который оказался под завалами обрушившейся 120-метровой трубы. Фотографии с места происшествия URA.RU предоставили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «По предварительной информации, под обрушившимися конструкциями находится один человек. Его поиском занимаются специалисты Карпинского поисково-спасательного отряда службы спасения Свердловской области. Для контроля за оперативной обстановкой на месте находятся сотрудники МЧС России», — рассказали в пресс-службе ведомства. Днем 7 августа на территории бывшего электролизного цеха БАЗ во время демонтажа обрушилась 120-метровая труба. Там находились три рабочих компании-подрядчика. Двое из них пострадали, один продолжает находиться под завалами.