Глава СКР Бастрыкин заинтересовался домом в Челябинской области, который строят вместо школы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о нарушении прав жителей комплекса «Парковый Премиум» в Сосновском районе Челябинской области, где вместо школы строят многоэтажку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В СМИ опубликовано обращение в СК России, в котором сообщается, что администрация Сосновского района нарушает права местных жителей: ранее должностные лица пообещали построить общеобразовательное учреждение в данном районе, но вместо этого приняли решение возвести многоквартирный дом», — уточнили в Следственном комитете России.
Жители микрорайона «Парковый Премиум» считают, что нарушено право их детей на образование. В СК России по Челябинской области уже проводится проверка по части 283 УК РФ («Халатность»). Александр Бастрыкин потребовал от руководителя челябинского Следственного управления Петра Решетникова предоставить доклад о ходе проверки.
Ранее челябинские общественники попросили силовиков разобраться со строительством многоэтажки вместо школы. По словам сотрудников Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Челябинской области, из-за смены планов строительства около 500 детей остались без учебного заведения. Судьба детского сада, который также обещали построить в микрорайоне, до сих пор неизвестна.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании-застройщика микрорайона «Флай Плэнинг», несмотря на отсутствие детского сада и перенос места расположения школы, права и интересы жителей микрорайона «Парковый Премиум» не ущемлены. Новая школа на 1100 мест будет. Построят ее на доступном расстоянии.
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