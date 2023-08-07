07 августа 2023

Глава СКР Бастрыкин заинтересовался домом в Челябинской области, который строят вместо школы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Челябинцы пожаловались Бастрыкину, что вместо школы строят дом Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о нарушении прав жителей комплекса «Парковый Премиум» в Сосновском районе Челябинской области, где вместо школы строят многоэтажку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В СМИ опубликовано обращение в СК России, в котором сообщается, что администрация Сосновского района нарушает права местных жителей: ранее должностные лица пообещали построить общеобразовательное учреждение в данном районе, но вместо этого приняли решение возвести многоквартирный дом», — уточнили в Следственном комитете России.

Жители микрорайона «Парковый Премиум» считают, что нарушено право их детей на образование. В СК России по Челябинской области уже проводится проверка по части 283 УК РФ («Халатность»). Александр Бастрыкин потребовал от руководителя челябинского Следственного управления Петра Решетникова предоставить доклад о ходе проверки.

Ранее челябинские общественники попросили силовиков разобраться со строительством многоэтажки вместо школы. По словам сотрудников Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Челябинской области, из-за смены планов строительства около 500 детей остались без учебного заведения. Судьба детского сада, который также обещали построить в микрорайоне, до сих пор неизвестна.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании-застройщика микрорайона «Флай Плэнинг», несмотря на отсутствие детского сада и перенос места расположения школы, права и интересы жителей микрорайона «Парковый Премиум» не ущемлены. Новая школа на 1100 мест будет. Построят ее на доступном расстоянии.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о нарушении прав жителей комплекса «Парковый Премиум» в Сосновском районе Челябинской области, где вместо школы строят многоэтажку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В СМИ опубликовано обращение в СК России, в котором сообщается, что администрация Сосновского района нарушает права местных жителей: ранее должностные лица пообещали построить общеобразовательное учреждение в данном районе, но вместо этого приняли решение возвести многоквартирный дом», — уточнили в Следственном комитете России. Жители микрорайона «Парковый Премиум» считают, что нарушено право их детей на образование. В СК России по Челябинской области уже проводится проверка по части 283 УК РФ («Халатность»). Александр Бастрыкин потребовал от руководителя челябинского Следственного управления Петра Решетникова предоставить доклад о ходе проверки. Ранее челябинские общественники попросили силовиков разобраться со строительством многоэтажки вместо школы. По словам сотрудников Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Челябинской области, из-за смены планов строительства около 500 детей остались без учебного заведения. Судьба детского сада, который также обещали построить в микрорайоне, до сих пор неизвестна. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании-застройщика микрорайона «Флай Плэнинг», несмотря на отсутствие детского сада и перенос места расположения школы, права и интересы жителей микрорайона «Парковый Премиум» не ущемлены. Новая школа на 1100 мест будет. Построят ее на доступном расстоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...