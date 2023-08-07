Глава СКР Бастрыкин заинтересовался домом в Челябинской области, который строят вместо школы

08 августа 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

Челябинцы пожаловались Бастрыкину, что вместо школы строят дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о нарушении прав жителей комплекса «Парковый Премиум» в Сосновском районе Челябинской области, где вместо школы строят многоэтажку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В СМИ опубликовано обращение в СК России, в котором сообщается, что администрация Сосновского района нарушает права местных жителей: ранее должностные лица пообещали построить общеобразовательное учреждение в данном районе, но вместо этого приняли решение возвести многоквартирный дом», — уточнили в Следственном комитете России. Жители микрорайона «Парковый Премиум» считают, что нарушено право их детей на образование. В СК России по Челябинской области уже проводится проверка по части 283 УК РФ («Халатность»). Александр Бастрыкин потребовал от руководителя челябинского Следственного управления Петра Решетникова предоставить доклад о ходе проверки. Ранее челябинские общественники попросили силовиков разобраться со строительством многоэтажки вместо школы. По словам сотрудников Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Челябинской области, из-за смены планов строительства около 500 детей остались без учебного заведения. Судьба детского сада, который также обещали построить в микрорайоне, до сих пор неизвестна. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании-застройщика микрорайона «Флай Плэнинг», несмотря на отсутствие детского сада и перенос места расположения школы, права и интересы жителей микрорайона «Парковый Премиум» не ущемлены. Новая школа на 1100 мест будет. Построят ее на доступном расстоянии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о нарушении прав жителей комплекса «Парковый Премиум» в Сосновском районе Челябинской области, где вместо школы строят многоэтажку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В СМИ опубликовано обращение в СК России, в котором сообщается, что администрация Сосновского района нарушает права местных жителей: ранее должностные лица пообещали построить общеобразовательное учреждение в данном районе, но вместо этого приняли решение возвести многоквартирный дом», — уточнили в Следственном комитете России. Жители микрорайона «Парковый Премиум» считают, что нарушено право их детей на образование. В СК России по Челябинской области уже проводится проверка по части 283 УК РФ («Халатность»). Александр Бастрыкин потребовал от руководителя челябинского Следственного управления Петра Решетникова предоставить доклад о ходе проверки. Ранее челябинские общественники попросили силовиков разобраться со строительством многоэтажки вместо школы. По словам сотрудников Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Челябинской области, из-за смены планов строительства около 500 детей остались без учебного заведения. Судьба детского сада, который также обещали построить в микрорайоне, до сих пор неизвестна. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании-застройщика микрорайона «Флай Плэнинг», несмотря на отсутствие детского сада и перенос места расположения школы, права и интересы жителей микрорайона «Парковый Премиум» не ущемлены. Новая школа на 1100 мест будет. Построят ее на доступном расстоянии.