06 августа 2023
05 августа 2023

Челябинские общественники просят силовиков разобраться со строительством многоэтажки вместо школы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Члена Центрального штаба ОНФ Калининой Светланы в поселок ГПЗ. Сургут , общероссийский народный фронт, бездорожье, грязь, онф
Из-за изменений в генплане около 500 детей остались без школы Фото:

Сотрудники Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Челябинской области просят СК РФ и прокуратуру разобраться в ситуации со строительством многоэтажки вместо школы в Сосновском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе организации, из-за смены планов строительства около 500 детей остались без учебного заведения.

«Мы обращаемся в следственный комитет и прокуратуру с целью получения правовой оценки действиям администрации Сосновского района о решении постройки многоквартирного дома взамен учебного заведения. Также к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, чтобы он взял на контроль ситуацию, а также обеспечил право на образование детей ЖК „Парковый Премиум“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ.

Там отметили, что изначально в планах был проект школы и детского сада рядом с жилым комплексом. Но когда все документы были подписаны чиновники поменяли планировку. Теперь вместо школы будет возводиться многоэтажка. Судьба детсада до сих пор неизвестна.

URA.RU направило запрос в администрацию Сосновского района. Также был направлен запрос застройщику — компании «Флай Плэнинг». Ответы будут опубликованы после получения.

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Сотрудники Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Челябинской области просят СК РФ и прокуратуру разобраться в ситуации со строительством многоэтажки вместо школы в Сосновском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе организации, из-за смены планов строительства около 500 детей остались без учебного заведения. «Мы обращаемся в следственный комитет и прокуратуру с целью получения правовой оценки действиям администрации Сосновского района о решении постройки многоквартирного дома взамен учебного заведения. Также к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, чтобы он взял на контроль ситуацию, а также обеспечил право на образование детей ЖК „Парковый Премиум“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ. Там отметили, что изначально в планах был проект школы и детского сада рядом с жилым комплексом. Но когда все документы были подписаны чиновники поменяли планировку. Теперь вместо школы будет возводиться многоэтажка. Судьба детсада до сих пор неизвестна. URA.RU направило запрос в администрацию Сосновского района. Также был направлен запрос застройщику — компании «Флай Плэнинг». Ответы будут опубликованы после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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