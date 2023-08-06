Челябинские общественники просят силовиков разобраться со строительством многоэтажки вместо школы. Видео

07 августа 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Из-за изменений в генплане около 500 детей остались без школы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сотрудники Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Челябинской области просят СК РФ и прокуратуру разобраться в ситуации со строительством многоэтажки вместо школы в Сосновском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе организации, из-за смены планов строительства около 500 детей остались без учебного заведения. «Мы обращаемся в следственный комитет и прокуратуру с целью получения правовой оценки действиям администрации Сосновского района о решении постройки многоквартирного дома взамен учебного заведения. Также к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, чтобы он взял на контроль ситуацию, а также обеспечил право на образование детей ЖК „Парковый Премиум“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ. Там отметили, что изначально в планах был проект школы и детского сада рядом с жилым комплексом. Но когда все документы были подписаны чиновники поменяли планировку. Теперь вместо школы будет возводиться многоэтажка. Судьба детсада до сих пор неизвестна. URA.RU направило запрос в администрацию Сосновского района. Также был направлен запрос застройщику — компании «Флай Плэнинг». Ответы будут опубликованы после получения.

Сотрудники Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Челябинской области просят СК РФ и прокуратуру разобраться в ситуации со строительством многоэтажки вместо школы в Сосновском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе организации, из-за смены планов строительства около 500 детей остались без учебного заведения. «Мы обращаемся в следственный комитет и прокуратуру с целью получения правовой оценки действиям администрации Сосновского района о решении постройки многоквартирного дома взамен учебного заведения. Также к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, чтобы он взял на контроль ситуацию, а также обеспечил право на образование детей ЖК „Парковый Премиум“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ. Там отметили, что изначально в планах был проект школы и детского сада рядом с жилым комплексом. Но когда все документы были подписаны чиновники поменяли планировку. Теперь вместо школы будет возводиться многоэтажка. Судьба детсада до сих пор неизвестна. URA.RU направило запрос в администрацию Сосновского района. Также был направлен запрос застройщику — компании «Флай Плэнинг». Ответы будут опубликованы после получения.