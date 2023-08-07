07 августа 2023

Главная награда Екатеринбурга досталась миллиардерам, оборонщику и учителю

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За предложенных кандидатов проголосовали все присутствовавшие депутаты
За предложенных кандидатов проголосовали все присутствовавшие депутаты Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

Миллиардеры Андрей Симановский («Сима-ленд») и Михаил Ходоровский (гендиректор «Синары»), гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов и учитель химии из элитной гимназии №9 Сергей Москвин удостоены звания «Почетный гражданин Екатеринбурга». Такое решение на заседании 8 августа единогласно приняли депутаты гордумы, передает корреспондент URA.RU.

В прежние годы звания удостаивался только один человек, список расширили в связи с 300-летним юбилеем, который Екатеринбург будет отмечать в августе. Более того, мэр Алексей Орлов предложил, чтобы в ноябре 2023-го, то есть в исторический День города, награду вручили еще шести уважаемым горожанам.

Для этого пришлось менять положение. Вице-спикер думы Виктор Тестов предложил сократить число награждаемых в ноябре до трех — чтобы совсем уж не обесценивать награду. Но эта поправка не прошла.

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Миллиардеры Андрей Симановский («Сима-ленд») и Михаил Ходоровский (гендиректор «Синары»), гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов и учитель химии из элитной гимназии №9 Сергей Москвин удостоены звания «Почетный гражданин Екатеринбурга». Такое решение на заседании 8 августа единогласно приняли депутаты гордумы, передает корреспондент URA.RU. В прежние годы звания удостаивался только один человек, список расширили в связи с 300-летним юбилеем, который Екатеринбург будет отмечать в августе. Более того, мэр Алексей Орлов предложил, чтобы в ноябре 2023-го, то есть в исторический День города, награду вручили еще шести уважаемым горожанам. Для этого пришлось менять положение. Вице-спикер думы Виктор Тестов предложил сократить число награждаемых в ноябре до трех — чтобы совсем уж не обесценивать награду. Но эта поправка не прошла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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