Главная награда Екатеринбурга досталась миллиардерам, оборонщику и учителю

08 августа 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

За предложенных кандидатов проголосовали все присутствовавшие депутаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Миллиардеры Андрей Симановский («Сима-ленд») и Михаил Ходоровский (гендиректор «Синары»), гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов и учитель химии из элитной гимназии №9 Сергей Москвин удостоены звания «Почетный гражданин Екатеринбурга». Такое решение на заседании 8 августа единогласно приняли депутаты гордумы, передает корреспондент URA.RU. В прежние годы звания удостаивался только один человек, список расширили в связи с 300-летним юбилеем, который Екатеринбург будет отмечать в августе. Более того, мэр Алексей Орлов предложил, чтобы в ноябре 2023-го, то есть в исторический День города, награду вручили еще шести уважаемым горожанам. Для этого пришлось менять положение. Вице-спикер думы Виктор Тестов предложил сократить число награждаемых в ноябре до трех — чтобы совсем уж не обесценивать награду. Но эта поправка не прошла.

Миллиардеры Андрей Симановский («Сима-ленд») и Михаил Ходоровский (гендиректор «Синары»), гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов и учитель химии из элитной гимназии №9 Сергей Москвин удостоены звания «Почетный гражданин Екатеринбурга». Такое решение на заседании 8 августа единогласно приняли депутаты гордумы, передает корреспондент URA.RU. В прежние годы звания удостаивался только один человек, список расширили в связи с 300-летним юбилеем, который Екатеринбург будет отмечать в августе. Более того, мэр Алексей Орлов предложил, чтобы в ноябре 2023-го, то есть в исторический День города, награду вручили еще шести уважаемым горожанам. Для этого пришлось менять положение. Вице-спикер думы Виктор Тестов предложил сократить число награждаемых в ноябре до трех — чтобы совсем уж не обесценивать награду. Но эта поправка не прошла.