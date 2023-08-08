В Екатеринбурге улицу на ВИЗе закроют на три месяца

08 августа 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

На улице Мельникова будут прокладывать сети водоснабжения и водоотведения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Улица Мельникова от Верх-Исетского бульвара до Нагорной будет закрыта с 19 августа по 17 ноября. На этом участке будут прокладывать сети водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга на официальном сайте. «„СК Прогресс“ закроет движение по улице Мельникова от Верх-Исетского бульвара до улицы Нагорной в период с 19 августа по 17 ноября 2023 года. На участке будут производиться работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения», — говорится в сообщении чиновников. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Нагорной и Синяева. Менять маршруты движения общественного транспорта из-за перекрытия Мельникова не будут.

Улица Мельникова от Верх-Исетского бульвара до Нагорной будет закрыта с 19 августа по 17 ноября. На этом участке будут прокладывать сети водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга на официальном сайте. «„СК Прогресс“ закроет движение по улице Мельникова от Верх-Исетского бульвара до улицы Нагорной в период с 19 августа по 17 ноября 2023 года. На участке будут производиться работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения», — говорится в сообщении чиновников. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Нагорной и Синяева. Менять маршруты движения общественного транспорта из-за перекрытия Мельникова не будут.