В Екатеринбурге улицу на ВИЗе закроют на три месяца

Улица Мельникова от Верх-Исетского бульвара до Нагорной будет закрыта с 19 августа по 17 ноября. На этом участке будут прокладывать сети водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга на официальном сайте.
«„СК Прогресс“ закроет движение по улице Мельникова от Верх-Исетского бульвара до улицы Нагорной в период с 19 августа по 17 ноября 2023 года. На участке будут производиться работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения», — говорится в сообщении чиновников.
Объехать закрытый участок можно будет по улицам Нагорной и Синяева. Менять маршруты движения общественного транспорта из-за перекрытия Мельникова не будут.
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