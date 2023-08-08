Президента Путина пригласили в Екатеринбург на открытие нового ЖК

Президента РФ Владимира Путина пригласили на презентацию нового жилищного комплекса в Екатеринбурге. Соответствующее предложение главе государства сделал президент девелоперской компании «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков. Трансляция встречи, посвященной развитию строительной отрасли, велась на сайте «Россия — 24».
В Кремле при участии президента Владимира Путина и заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина прошло совещание, посвященное развитию строительной отрасли. Во встрече также приняли участие представители застройщиков. Президент девелоперской компании «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков пригласил главу государства на презентацию нового ЖК в Екатеринбург.
Здесь компания строит ЖК «Сибирский сад» на пересечении Сибирского тракта, переулка Базового и Ткачей. Как ранее сообщали в пресс-службе компании, жилой комплекс будет напоминать «сибирские джунгли».
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