08 августа 2023

Прокуроры взялись за ДТП с участием скорой помощи, каршеринга и автобуса в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Силовики проконтролируют ход расследования по факту ДТП Фото:

Прокуроры будут контролировать административное расследование по факту ДТП, случившегося на Расточной-Монтажников в Екатеринбурге вечером 8 августа, где столкнулись машина скорой помощи, автобус №83 и каршеринговое авто. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В Екатеринбурге прокуратура взяла на контроль административное расследование по факту ДТП на Расточной-Монтажников, где столкнулись автобус, скорая помощь и каршеринг», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». В аварии пострадали шесть человек.

По данным УГИБДД по Свердловской области, в ДТП никто не погиб. Пострадали три водителя, фельдшер, пациент и кондуктор автобуса. Машина скорой помощи ехала из Алапаевска. Врачи везли в машине женщину. На перекрестке в Екатеринбурге в скорую помощь въехал водитель каршеринга. От удара скорую отбросило на автобус №83.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуроры будут контролировать административное расследование по факту ДТП, случившегося на Расточной-Монтажников в Екатеринбурге вечером 8 августа, где столкнулись машина скорой помощи, автобус №83 и каршеринговое авто. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В Екатеринбурге прокуратура взяла на контроль административное расследование по факту ДТП на Расточной-Монтажников, где столкнулись автобус, скорая помощь и каршеринг», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». В аварии пострадали шесть человек. По данным УГИБДД по Свердловской области, в ДТП никто не погиб. Пострадали три водителя, фельдшер, пациент и кондуктор автобуса. Машина скорой помощи ехала из Алапаевска. Врачи везли в машине женщину. На перекрестке в Екатеринбурге в скорую помощь въехал водитель каршеринга. От удара скорую отбросило на автобус №83.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...