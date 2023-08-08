Прокуроры взялись за ДТП с участием скорой помощи, каршеринга и автобуса в Екатеринбурге

Прокуроры будут контролировать административное расследование по факту ДТП, случившегося на Расточной-Монтажников в Екатеринбурге вечером 8 августа, где столкнулись машина скорой помощи, автобус №83 и каршеринговое авто. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«В Екатеринбурге прокуратура взяла на контроль административное расследование по факту ДТП на Расточной-Монтажников, где столкнулись автобус, скорая помощь и каршеринг», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». В аварии пострадали шесть человек.
По данным УГИБДД по Свердловской области, в ДТП никто не погиб. Пострадали три водителя, фельдшер, пациент и кондуктор автобуса. Машина скорой помощи ехала из Алапаевска. Врачи везли в машине женщину. На перекрестке в Екатеринбурге в скорую помощь въехал водитель каршеринга. От удара скорую отбросило на автобус №83.
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