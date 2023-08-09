Природнадзор ХМАО обнаружил свалку около офиса «дочки» «Лукойла»

Природнадзор ХМАО потребовал убрать свалку до 25 августа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Природнадзор ХМАО обнаружил свалку около офиса ТПП «Урайнефтегаз» (дочернее общество «Лукойл-Западная Сибирь»). Об этом ведомство сообщило в официальном ответе на жалобу депутата Леонарда Насибуллина.

«Кондинским отделом Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО проведен осмотр указанной в обращении территории: в 200 метрах от офиса ТПП „Урайнефтегаз“. По результатам осмотра факт захламления строительными и твердыми коммунальными отходами подтвердился», — сообщил Природнадзор.

Ведомство выяснило, что захламленный участок находится в собственности администрации Урая. Главе города Тимуру Закирзянову направили требование очистить территорию до 25 августа. При нарушении этих сроков материалы проверки направят в прокуратуру.

URA.RU направило запрос в мэрию Урая. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Природнадзор ХМАО потребовал от компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» устранить загрязнение на территории Когалымского лесничества. В вахтовом городке Повховского месторождения нефтяники выливали бытовые отходы прямо на землю.