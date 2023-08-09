Природнадзор ХМАО обнаружил свалку около офиса «дочки» «Лукойла»

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Вырубка леса КГСХА Курганская область, свалка мусора
Природнадзор ХМАО потребовал убрать свалку до 25 августа Фото:

Природнадзор ХМАО обнаружил свалку около офиса ТПП «Урайнефтегаз» (дочернее общество «Лукойл-Западная Сибирь»). Об этом ведомство сообщило в официальном ответе на жалобу депутата Леонарда Насибуллина.

«Кондинским отделом Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО проведен осмотр указанной в обращении территории: в 200 метрах от офиса ТПП „Урайнефтегаз“. По результатам осмотра факт захламления строительными и твердыми коммунальными отходами подтвердился», — сообщил Природнадзор.

Ведомство выяснило, что захламленный участок находится в собственности администрации Урая. Главе города Тимуру Закирзянову направили требование очистить территорию до 25 августа. При нарушении этих сроков материалы проверки направят в прокуратуру.

URA.RU направило запрос в мэрию Урая. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Природнадзор ХМАО потребовал от компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» устранить загрязнение на территории Когалымского лесничества. В вахтовом городке Повховского месторождения нефтяники выливали бытовые отходы прямо на землю.

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Природнадзор ХМАО обнаружил свалку около офиса ТПП «Урайнефтегаз» (дочернее общество «Лукойл-Западная Сибирь»). Об этом ведомство сообщило в официальном ответе на жалобу депутата Леонарда Насибуллина. «Кондинским отделом Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО проведен осмотр указанной в обращении территории: в 200 метрах от офиса ТПП „Урайнефтегаз“. По результатам осмотра факт захламления строительными и твердыми коммунальными отходами подтвердился», — сообщил Природнадзор. Ведомство выяснило, что захламленный участок находится в собственности администрации Урая. Главе города Тимуру Закирзянову направили требование очистить территорию до 25 августа. При нарушении этих сроков материалы проверки направят в прокуратуру. URA.RU направило запрос в мэрию Урая. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что Природнадзор ХМАО потребовал от компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» устранить загрязнение на территории Когалымского лесничества. В вахтовом городке Повховского месторождения нефтяники выливали бытовые отходы прямо на землю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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