Под завалами в Сергиевом Посаде остаются пять человек

Спасатели продолжают разбирать завалы в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде под завалами остается пять человек, в том числе водитель гендиректора предприятия «Пиро-Росс», на котором и произошел взрыв. Об этом сообщают «Известия».
«Под завалами на предприятии в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, находятся пять человек», — сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники. В числе оставшихся под завалами водитель гендиректора «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева.
Взрыв на предприятии «Пиро-Росс» в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. Известно, что там производят пиротехнику. Ранее из-под завалов спасатели извлекли троих человек, все они госпитализированы в тяжелом состоянии.
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