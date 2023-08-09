Под завалами в Сергиевом Посаде остаются пять человек

09 августа 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Спасатели продолжают разбирать завалы в Сергиевом Посаде Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Сергиевом Посаде под завалами остается пять человек, в том числе водитель гендиректора предприятия «Пиро-Росс», на котором и произошел взрыв. Об этом сообщают «Известия». «Под завалами на предприятии в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, находятся пять человек», — сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники. В числе оставшихся под завалами водитель гендиректора «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева. Взрыв на предприятии «Пиро-Росс» в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. Известно, что там производят пиротехнику. Ранее из-под завалов спасатели извлекли троих человек, все они госпитализированы в тяжелом состоянии.

В Сергиевом Посаде под завалами остается пять человек, в том числе водитель гендиректора предприятия «Пиро-Росс», на котором и произошел взрыв. Об этом сообщают «Известия». «Под завалами на предприятии в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, находятся пять человек», — сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники. В числе оставшихся под завалами водитель гендиректора «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева. Взрыв на предприятии «Пиро-Росс» в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. Известно, что там производят пиротехнику. Ранее из-под завалов спасатели извлекли троих человек, все они госпитализированы в тяжелом состоянии.