Челябинские силовики ищут виновных в смерти малыша при возгорании дивана

По факту гибели ребенка возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области силовые структуры продолжают выяснять обстоятельства смерти двухлетнего ребенка, погибшего при возгорании дивана в одном из домов поселка Маяк. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры, по факту гибели в региональном управлении СКР возбуждено уголовное дело.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по региону возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“). Ход расследования уголовного дела поставлен прокурором Брединского района на контроль», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

Возгорание произошло еще 3 августа. Находящийся на диване ребенок получил 90% ожогов тела. Его в критическом состоянии доставили в больницу. Около шести часов врачи пытались спасти его, но травмы оказались несовместимы с жизнью.