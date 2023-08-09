Челябинские силовики определили круг подозреваемых в смерти ребенка при возгорании дивана

Следствие определило круг лиц, причастных к смерти двухлетнего мальчика в селе Маяк (Челябинская область), который погиб от термических ожогов после возгорания дивана. По данным источника URA.RU в силовых структурах, под подозрение попали старшие братья и сестры погибшего.
«Предварительно, пожар произошел из-за детской шалости. Следователи нашли в диване обугленные спички. Дети играли и вылили на диван растительное масло. Затем произошла трагедия. Случайная искра, и диван вспыхнул. А дети, испугавшись, забыли про младшего брата, находящегося на нем», — рассказал источник.
По данным URA.RU, самому старшему из детей, находящихся на момент трагедии в доме, всего шесть лет. Самого старшего ребенка в семье дома не было. Родители также находились вне домовладения, работали в огороде. После того как дети стали звать на помощь, отец с матерью незамедлительно побежали в дом. Мужчина вылил на горящий диван ведро воды. Только после этого стало понятно, что на диване находился ребенок.
Родители направились с ребенком в городскую больницу. В результате возгорания врачи зафиксировали у него 90% поражения тела. Около шести часов они пытались спасти малыша, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.
В СКР по региону по факту смерти ребенка возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Прокурор Брединского района держит ход расследования на контроле.
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