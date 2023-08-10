Россиян отправят искать без вести пропавших героев СВО в Пятигорск

Искать без вести пропавших участников СВО россияне будут в Пятигорске. Там появится координационный центр. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Без вести пропавших солдат, участвующих в спецоперации, будут искать в Пятигорске», — сказала Мерзлякова на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной проблемам полевой почты. Свердловский омбудсмен отметила, что подготовила документ, который предполагает создание отделений по поиску пропавших солдат в каждом регионе.
Ранее URA.RU писало о том, что депутат думы Сысертского городского округа (Свердловская область) Игорь Ушанов направил запрос в Министерство обороны с предложением восстановить службу полевой почты. По его мнению, полевая почта поможет наладить связь между военнослужащими в зоне проведения СВО и их родственниками.
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