10 августа 2023

Россиян отправят искать без вести пропавших героев СВО в Пятигорск

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, боеприпасы, патроны, оружие, сво, рожок автоматный
Свердловский омбудсмен подготовила документ, который предполагает создание отделений по поиску пропавших солдат в каждом регионе Фото:
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Искать без вести пропавших участников СВО россияне будут в Пятигорске. Там появится координационный центр. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Без вести пропавших солдат, участвующих в спецоперации, будут искать в Пятигорске», — сказала Мерзлякова на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной проблемам полевой почты. Свердловский омбудсмен отметила, что подготовила документ, который предполагает создание отделений по поиску пропавших солдат в каждом регионе.

Ранее URA.RU писало о том, что депутат думы Сысертского городского округа (Свердловская область) Игорь Ушанов направил запрос в Министерство обороны с предложением восстановить службу полевой почты. По его мнению, полевая почта поможет наладить связь между военнослужащими в зоне проведения СВО и их родственниками.

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Искать без вести пропавших участников СВО россияне будут в Пятигорске. Там появится координационный центр. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Без вести пропавших солдат, участвующих в спецоперации, будут искать в Пятигорске», — сказала Мерзлякова на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной проблемам полевой почты. Свердловский омбудсмен отметила, что подготовила документ, который предполагает создание отделений по поиску пропавших солдат в каждом регионе. Ранее URA.RU писало о том, что депутат думы Сысертского городского округа (Свердловская область) Игорь Ушанов направил запрос в Министерство обороны с предложением восстановить службу полевой почты. По его мнению, полевая почта поможет наладить связь между военнослужащими в зоне проведения СВО и их родственниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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