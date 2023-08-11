Кружки в стиле конструктивизма от «Фарфор Сысерти» появятся в продаже осень 2023 года

После презентации кружек ими активно заинтересовались люди по всей России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кружки в стиле екатеринбургских зданий конструктивизма, которые придумал экс-сотрудник IKEA Федор Колпаков и ими интересуются даже жители Новой Зеландии, поступят в продажу осенью 2023 года. Одна чашка будет стоить около 3000 рублей. Об этом URA.RU рассказал продюсер лаборатории «Антихрупкость» и сооснователь креативного кластера «На Заводе» Илья Орлов-Бунин.

«Чашки, про которые все спрашивают, появятся осенью. Одна кружка будет стоить в районе трех тысяч рублей», — заявил Орлов-Бунин. Также в будущем могут появиться и другие работы, созданные в рамках лаборатории — представители проекта будут ориентироваться на отклик людей и на возможности производства «Фарфор Сысерти».

Ранее URA.RU рассказывало, что в регионе планируют запустить серию кружек, которые посвящены конструктивистским зданиям Екатеринбурга. Среди них — Белая башня, гостиница «Исеть», стадион «Динамо», Главпочтамт и Дом печати. Лаборатория «Антихрупкость» стартовала на «Фарфор Сысерти» в апреле этого года, благодаря ей будут созданы новые виды посуды, а завод сможет пополнить кадровый ресурс. Также сообщалось, что уличный художник из Санкт-Петербурга Покрас Лампас переосмыслит брак, который появляется на производстве завода.