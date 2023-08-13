В Нижневартовске (ХМАО) пропал 16-летний Денис Самолюков. В соцсети волонтеры сообщили, что 13 августа утром он ушел из дома и с тех пор на связь не выходил.
«Помогите установить местонахождение подростка: Самолюкова Дениса, 2007 года рождения. 13.08.2023 года, в 09:00 ушел из дома по адресу: город Нижневартовск, СНТ „Самотлор-85“, улица Полевая, дом 75, и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в группе поиска пропавших людей «Азимут» в соцсети «ВКонтакте».
Пропавший был одет в синюю куртку, зеленую кофту с капюшоном, черные штаны и черные кроссовки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дениса Самолюкова, волонтеры просят звонить по телефонам 8 800 700 86 77, 8 911 305 14 72 или 112.
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