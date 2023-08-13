13 августа 2023
12 августа 2023
11 августа 2023

В Нижневартовске волонтеры ищут пропавшего подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, полиция, поиск людей, пропавший человек, поиски человека
Подросток 13 августа ушел из дома и не вернулся Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) пропал 16-летний Денис Самолюков. В соцсети волонтеры сообщили, что 13 августа утром он ушел из дома и с тех пор на связь не выходил.

«Помогите установить местонахождение подростка: Самолюкова Дениса, 2007 года рождения. 13.08.2023 года, в 09:00 ушел из дома по адресу: город Нижневартовск, СНТ „Самотлор-85“, улица Полевая, дом 75, и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в группе поиска пропавших людей «Азимут» в соцсети «ВКонтакте».

Пропавший был одет в синюю куртку, зеленую кофту с капюшоном, черные штаны и черные кроссовки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дениса Самолюкова, волонтеры просят звонить по телефонам 8 800 700 86 77, 8 911 305 14 72 или 112.

Волонтеры просят распространить информацию о поиске подростка
Волонтеры просят распространить информацию о поиске подростка

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В Нижневартовске (ХМАО) пропал 16-летний Денис Самолюков. В соцсети волонтеры сообщили, что 13 августа утром он ушел из дома и с тех пор на связь не выходил. «Помогите установить местонахождение подростка: Самолюкова Дениса, 2007 года рождения. 13.08.2023 года, в 09:00 ушел из дома по адресу: город Нижневартовск, СНТ „Самотлор-85“, улица Полевая, дом 75, и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в группе поиска пропавших людей «Азимут» в соцсети «ВКонтакте». Пропавший был одет в синюю куртку, зеленую кофту с капюшоном, черные штаны и черные кроссовки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дениса Самолюкова, волонтеры просят звонить по телефонам 8 800 700 86 77, 8 911 305 14 72 или 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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