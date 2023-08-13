Пермское СУ СК не стало возбуждать дело из-за пропажи на сплаве туристов

14 августа 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Следствие не нашло события преступления в случае с туристами, которые спавлялись по Усьве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственное управление СК по Пермскому краю не стало возбуждать уголовное дело после объявления о пропаже туристов, которые сплавлялись по реке Усьва. Ведомство провело доследственную проверку и не нашло в случившемся событии преступления. «СУ СКР по Пермскому краю завершило доследственную проверку, которая проводилась после объявления о пропаже туристической группы на реке Усьве. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления», — пишет «Ъ-Прикамье». Группа туристов, состоящая из 22 человек, сплавлялась на катамаранах по Усьве и не вышла в назначенное время к конечной точке маршрута. Родственники туристов забили тревогу, обратившись в полицию. На поиски пропавшей группы были отправлены силы местных спасателей, а также полиции, регионального управления МЧС. Туристы были обнаружены живыми и невредимыми спустя несколько часов после объявления о пропаже. Спасателям они пояснили, что задержались на маршруте из-за мелководья на реке.

Следственное управление СК по Пермскому краю не стало возбуждать уголовное дело после объявления о пропаже туристов, которые сплавлялись по реке Усьва. Ведомство провело доследственную проверку и не нашло в случившемся событии преступления. «СУ СКР по Пермскому краю завершило доследственную проверку, которая проводилась после объявления о пропаже туристической группы на реке Усьве. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления», — пишет «Ъ-Прикамье». Группа туристов, состоящая из 22 человек, сплавлялась на катамаранах по Усьве и не вышла в назначенное время к конечной точке маршрута. Родственники туристов забили тревогу, обратившись в полицию. На поиски пропавшей группы были отправлены силы местных спасателей, а также полиции, регионального управления МЧС. Туристы были обнаружены живыми и невредимыми спустя несколько часов после объявления о пропаже. Спасателям они пояснили, что задержались на маршруте из-за мелководья на реке.