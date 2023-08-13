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Пермское СУ СК не стало возбуждать дело из-за пропажи на сплаве туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , следственный комитет, ск
Следствие не нашло события преступления в случае с туристами, которые спавлялись по Усьве Фото:

Следственное управление СК по Пермскому краю не стало возбуждать уголовное дело после объявления о пропаже туристов, которые сплавлялись по реке Усьва. Ведомство провело доследственную проверку и не нашло в случившемся событии преступления.

«СУ СКР по Пермскому краю завершило доследственную проверку, которая проводилась после объявления о пропаже туристической группы на реке Усьве. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления», — пишет «Ъ-Прикамье».

Группа туристов, состоящая из 22 человек, сплавлялась на катамаранах по Усьве и не вышла в назначенное время к конечной точке маршрута. Родственники туристов забили тревогу, обратившись в полицию. На поиски пропавшей группы были отправлены силы местных спасателей, а также полиции, регионального управления МЧС. Туристы были обнаружены живыми и невредимыми спустя несколько часов после объявления о пропаже. Спасателям они пояснили, что задержались на маршруте из-за мелководья на реке.

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Следственное управление СК по Пермскому краю не стало возбуждать уголовное дело после объявления о пропаже туристов, которые сплавлялись по реке Усьва. Ведомство провело доследственную проверку и не нашло в случившемся событии преступления. «СУ СКР по Пермскому краю завершило доследственную проверку, которая проводилась после объявления о пропаже туристической группы на реке Усьве. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления», — пишет «Ъ-Прикамье». Группа туристов, состоящая из 22 человек, сплавлялась на катамаранах по Усьве и не вышла в назначенное время к конечной точке маршрута. Родственники туристов забили тревогу, обратившись в полицию. На поиски пропавшей группы были отправлены силы местных спасателей, а также полиции, регионального управления МЧС. Туристы были обнаружены живыми и невредимыми спустя несколько часов после объявления о пропаже. Спасателям они пояснили, что задержались на маршруте из-за мелководья на реке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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