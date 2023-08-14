Начальника автоколонны челябинского завода задержали с наркотиками

Мужчина с товарищами пытался сбыть наркотики на территории региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальника автоколонны Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, вместе с ним задержаны еще двое жителей региона.

«Группу мужчин задержали возле садового товарищества „Мысы“. Одним из них оказался начальник автоколонны ЧКПЗ. При обыске автомобиля правоохранители обнаружили несколько коробок с наркотиками, кусты конопли и оружие», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчины планировал сбыть марихуану на территории области. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что сотрудниками ОНК областного главка в ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация, что трое граждан выращивают растительные наркотики. В ходе реализации мероприятия на въезде в одно из садовых товариществ, граждане были задержаны. У них были изъяты иссушенные части растительного наркотического вещества. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе ЧКПЗ от комментариев воздержались.