Начальника автоколонны челябинского завода задержали с наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция "Бомж" полиции Калининского района. Челябинск, бомж, арест, погрузка в машину, задержание
Мужчина с товарищами пытался сбыть наркотики на территории региона Фото:

Начальника автоколонны Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, вместе с ним задержаны еще двое жителей региона.

«Группу мужчин задержали возле садового товарищества „Мысы“. Одним из них оказался начальник автоколонны ЧКПЗ. При обыске автомобиля правоохранители обнаружили несколько коробок с наркотиками, кусты конопли и оружие», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчины планировал сбыть марихуану на территории области. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что сотрудниками ОНК областного главка в ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация, что трое граждан выращивают растительные наркотики. В ходе реализации мероприятия на въезде в одно из садовых товариществ, граждане были задержаны. У них были изъяты иссушенные части растительного наркотического вещества. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе ЧКПЗ от комментариев воздержались.

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Начальника автоколонны Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, вместе с ним задержаны еще двое жителей региона. «Группу мужчин задержали возле садового товарищества „Мысы“. Одним из них оказался начальник автоколонны ЧКПЗ. При обыске автомобиля правоохранители обнаружили несколько коробок с наркотиками, кусты конопли и оружие», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчины планировал сбыть марихуану на территории области. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что сотрудниками ОНК областного главка в ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация, что трое граждан выращивают растительные наркотики. В ходе реализации мероприятия на въезде в одно из садовых товариществ, граждане были задержаны. У них были изъяты иссушенные части растительного наркотического вещества. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе ЧКПЗ от комментариев воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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