Прокуратура взяла на контроль ситуацию с обрушением потолка в больнице Артемовского

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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Прокуратура проверяет все детали инцидента в больнице Фото:

Артемовская городская прокуратура по публикации СМИ организовала проверку в связи с обрушением конструктивных элементов потолка в поликлиническом отделении Артемовской центральной районной больницы (Свердловская область). Об этом сообщает областная прокуратура.

«14 августа 2023 года, около 9 час на первом этаже здания в фойе поликлиники № 1 Артемовской центральной районной больницы произошло обрушение конструктивных элементов потолка. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по обеспечению безопасности в муниципальном медицинском учреждении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU писало о том, что в поликлинике ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ» рухнул потолок. Рядом находились пациенты. В непосредственной близости стояла женщина с ребенком. В пресс-службе медучреждения заявили о том, что пострадавших от падения плит с потолка нет.

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Артемовская городская прокуратура по публикации СМИ организовала проверку в связи с обрушением конструктивных элементов потолка в поликлиническом отделении Артемовской центральной районной больницы (Свердловская область). Об этом сообщает областная прокуратура. «14 августа 2023 года, около 9 час на первом этаже здания в фойе поликлиники № 1 Артемовской центральной районной больницы произошло обрушение конструктивных элементов потолка. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по обеспечению безопасности в муниципальном медицинском учреждении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU писало о том, что в поликлинике ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ» рухнул потолок. Рядом находились пациенты. В непосредственной близости стояла женщина с ребенком. В пресс-службе медучреждения заявили о том, что пострадавших от падения плит с потолка нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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