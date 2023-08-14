Прокуратура взяла на контроль ситуацию с обрушением потолка в больнице Артемовского 14 августа 2023 в 19:06 Размер текста - 17 + Прокуратура проверяет все детали инцидента в больнице Фото: Сергей Русанов © URA.RU Артемовская городская прокуратура по публикации СМИ организовала проверку в связи с обрушением конструктивных элементов потолка в поликлиническом отделении Артемовской центральной районной больницы (Свердловская область). Об этом сообщает областная прокуратура. «14 августа 2023 года, около 9 час на первом этаже здания в фойе поликлиники № 1 Артемовской центральной районной больницы произошло обрушение конструктивных элементов потолка. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по обеспечению безопасности в муниципальном медицинском учреждении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU писало о том, что в поликлинике ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ» рухнул потолок. Рядом находились пациенты. В непосредственной близости стояла женщина с ребенком. В пресс-службе медучреждения заявили о том, что пострадавших от падения плит с потолка нет. Артемовская городская прокуратура по публикации СМИ организовала проверку в связи с обрушением конструктивных элементов потолка в поликлиническом отделении Артемовской центральной районной больницы (Свердловская область). Об этом сообщает областная прокуратура. «14 августа 2023 года, около 9 час на первом этаже здания в фойе поликлиники № 1 Артемовской центральной районной больницы произошло обрушение конструктивных элементов потолка. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по обеспечению безопасности в муниципальном медицинском учреждении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU писало о том, что в поликлинике ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ» рухнул потолок. Рядом находились пациенты. В непосредственной близости стояла женщина с ребенком. В пресс-службе медучреждения заявили о том, что пострадавших от падения плит с потолка нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям