Разработки для аэродромов содержат несколько инноваций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинский оборонный завод «Полет» на форуме «Армия» в Москве показал три новейших разработки, включая систему мониторинга с искусственным интеллектом. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, два мобильных комплекса обладают рядом новых свойств.

«ЧРЗ „Полет“ показал посетителям форума мобильные комплексы „Подорожник“ и „Миасс“. Интерес вызвала интеллектуальная система мониторинга наземной инфраструктуры „Купол“ с искусственным интеллектом», — отметили на предприятии.

«Подорожник» обеспечит безопасное проведение взлетно-посадочных операций. В состав входят глиссадный и курсовой радиомаяки. Оборудование не потребует строительства капитальных сооружений и позволит организовать авиасообщение даже в отдаленных районах. Особенность «Миасса» в том, что он отправляет селективные запросы, создавая моноимпульсный вторичный канал наблюдения. В результате у диспетчера с пилотом меньше вероятности допустить ошибку: обмен информацией будет идти лишь с конкретным самолетом.

Система мониторинга охраняемых периметров и наземной инфраструктуры «Купол» разработана на основе технологий искусственного интеллекта совместно с НИИ «Вектор». Система автоматически обнаруживает, сопровождает и распознает движущиеся объекты в зоне действия оборудования. Комплекс успешно прошел испытания на территории международных аэропортов и промышленных объектов России.

Гендиректор «Полета» Дмитрий Довженко в участии на форуме «Армия» видит хорошую возможность для завода в плане обмена опытом и укреплении связей с партнерами из России и зарубежья. В павильоне региона представлены разработки 11 промышленных предприятий. Многие компании выставили свои стенды. Интерес к работе челябинских площадок проявили федеральные руководители и гости из других стран. На полях форума подписаны соглашения о сотрудничестве между компаниями.

Технические решения «Полета» заинтересовали в Москве потенциальных заказчиков Фото: пресс-служба завода «Полет»