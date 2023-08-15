15 августа 2023

Похоронная компания мэрии Перми «Ритуальные услуги» в два раза увеличила прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Пономарев Артур Владимирович. Курган, похоронный бизнес, гроб, смертность, гроб для ковид
Пермская похоронная компания в два раза увеличила чистую прибыль Фото:

В Перми предприятие «Ритуальные услуги», которое принадлежит мэрии, увеличило более чем в два раза чистую прибыль. Информация об этом содержится в финотчете.

«Чистая прибыль ПМУП „Ритуальные услуги“ за 2021 год: 7 млн 943 тысячи рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 19 млн 669 тысяч рублей», — указано в финотчете в сервисе СБИС.

Согласно СБИС, выручка городской похоронной компании выросла с 138 млн 893 тысяч рублей (2021 год) до 154 млн 938 тысяч рублей (2022 год). Средняя зарплата сотрудников предприятия, по данным сервиса, достигла 25 тысяч рублей в месяц.

Ранее МУП «Ритуальные услуги», учредителем которого является мэрия Перми, искало подрядчика для поставки партии элитных гробов. Стоимость тендера была около миллиона рублей.

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В Перми предприятие «Ритуальные услуги», которое принадлежит мэрии, увеличило более чем в два раза чистую прибыль. Информация об этом содержится в финотчете. «Чистая прибыль ПМУП „Ритуальные услуги“ за 2021 год: 7 млн 943 тысячи рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 19 млн 669 тысяч рублей», — указано в финотчете в сервисе СБИС. Согласно СБИС, выручка городской похоронной компании выросла с 138 млн 893 тысяч рублей (2021 год) до 154 млн 938 тысяч рублей (2022 год). Средняя зарплата сотрудников предприятия, по данным сервиса, достигла 25 тысяч рублей в месяц. Ранее МУП «Ритуальные услуги», учредителем которого является мэрия Перми, искало подрядчика для поставки партии элитных гробов. Стоимость тендера была около миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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