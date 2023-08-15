Очевидец рассказал, где в последний раз видели пропавших пермских подростков

Несовершеннолетних брата с сестрой, пропавших в Перми, видели в районе ипподрома

16 августа 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Информация о пропавших детях, которых могли видеть горожане, передана полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пропавших в Перми несовершеннолетних брата и сестру 15 августа видели в автобусе. Сейчас эту информацию проверяет полиция. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». В комментариях к посту, который поисковики разместили в соцсети «ВКонтакте», горожане написали, что видели детей, похожих на пропавших брата и сестру. По словам очевидцев, подростки находились в районе бывшего ипподрома. «Если не ошибаюсь, [потерявшегося] парня я видела 15 августа на остановке „Ипподром“ с двумя девочками и другим парнем», — оставила комментарий к посту Юлия Давыдова. «15 августа ехал с ними [подростками] в автобусе маршрута 55. Ехали они в районе бывшего ипподрома с еще одной девушкой и парнем их возраста», — прокомментировал запись о пропавших детях горожанин Андрей. «Данная информация проверяется поисковым отрядом совместно с полицией. В том числе, мы совместно с полицией, просматриваем камеры наблюдения в тех местах, где детей могли видеть горожане», — рассказали агентству в «Лиза Алерт». URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУ МВД и СУ СКР по Прикамью, ответы ведомств ожидаются. 14-летняя Виталина Сазонова и ее 15-летний брат Иван Сазонов ушли из дома в Индустриальном районе 13 августа. Девочка была одета в белую футболку с принтом «медведь», черные джинсы и сиреневые кроссовки. Ее брат ушел из дома в белой футболке с разноцветным принтом, темно-синих бриджах и черных сандалиях. Обновлено в 15:39 «Заявление о том, что 13 августа ушли из дома и не вернулись брат и сестра, в полицию поступило 14 августа. В настоящее время проводится весь комплекс розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения пропавших», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по Пермскому краю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пропавших в Перми несовершеннолетних брата и сестру 15 августа видели в автобусе. Сейчас эту информацию проверяет полиция. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». В комментариях к посту, который поисковики разместили в соцсети «ВКонтакте», горожане написали, что видели детей, похожих на пропавших брата и сестру. По словам очевидцев, подростки находились в районе бывшего ипподрома. «Если не ошибаюсь, [потерявшегося] парня я видела 15 августа на остановке „Ипподром“ с двумя девочками и другим парнем», — оставила комментарий к посту Юлия Давыдова. «15 августа ехал с ними [подростками] в автобусе маршрута 55. Ехали они в районе бывшего ипподрома с еще одной девушкой и парнем их возраста», — прокомментировал запись о пропавших детях горожанин Андрей. «Данная информация проверяется поисковым отрядом совместно с полицией. В том числе, мы совместно с полицией, просматриваем камеры наблюдения в тех местах, где детей могли видеть горожане», — рассказали агентству в «Лиза Алерт». URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУ МВД и СУ СКР по Прикамью, ответы ведомств ожидаются. 14-летняя Виталина Сазонова и ее 15-летний брат Иван Сазонов ушли из дома в Индустриальном районе 13 августа. Девочка была одета в белую футболку с принтом «медведь», черные джинсы и сиреневые кроссовки. Ее брат ушел из дома в белой футболке с разноцветным принтом, темно-синих бриджах и черных сандалиях. Обновлено в 15:39 «Заявление о том, что 13 августа ушли из дома и не вернулись брат и сестра, в полицию поступило 14 августа. В настоящее время проводится весь комплекс розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения пропавших», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по Пермскому краю.