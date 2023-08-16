16 августа 2023

Запертая в доме свердловчанина девочка рассказала, что было в квартире

Удерживавший в квартире девочку свердловчанин хотел, чтобы она осталась жить у него
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка сообщила, что мужчина предлагал ей остаться навсегда у него (архивное фото) Фото:

Девочка, которую бывший заключенный запер в квартире в городе Каменске-Уральском (Свердловская область), рассказала, что он гладил ее по ноге. Также он хотел, чтобы она осталась жить у него.

«Он меня не трогал, только по ноге гладил и все. Еще он сказал, что я останусь жить у него», — сказала 9-летняя девочка. Ее слова передает telegram-канал «4-й канал. Екатеринбург. Новости».

Мама девочки, уточнили журналисты, не понимает поступок уральца. Она доверяла ему. Он часто давал конфеты ее детям.

Пьяный мужчина вечером 15 августа затащил в квартиру 9-летнюю девочку в Каменске-Уральском. Он попросил ее помочь с поисками пульта. Когда ребенок попал в квартиру, то он запер ее. Освободили девочку силовики и соседи. Самого мужчину увезли в отдел полиции.

Местные жители уверяют, что мужчина недавно вышел из колонии. При этом родители ребенка — мать и отчим — имеют за плечами несколько судимостей по разным, в том числе и тяжким, статьям. К делу подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Девочка, которую бывший заключенный запер в квартире в городе Каменске-Уральском (Свердловская область), рассказала, что он гладил ее по ноге. Также он хотел, чтобы она осталась жить у него. «Он меня не трогал, только по ноге гладил и все. Еще он сказал, что я останусь жить у него», — сказала 9-летняя девочка. Ее слова передает telegram-канал «4-й канал. Екатеринбург. Новости». Мама девочки, уточнили журналисты, не понимает поступок уральца. Она доверяла ему. Он часто давал конфеты ее детям. Пьяный мужчина вечером 15 августа затащил в квартиру 9-летнюю девочку в Каменске-Уральском. Он попросил ее помочь с поисками пульта. Когда ребенок попал в квартиру, то он запер ее. Освободили девочку силовики и соседи. Самого мужчину увезли в отдел полиции. Местные жители уверяют, что мужчина недавно вышел из колонии. При этом родители ребенка — мать и отчим — имеют за плечами несколько судимостей по разным, в том числе и тяжким, статьям. К делу подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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