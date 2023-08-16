16 августа 2023

В Свердловской области силовики задержали юную соратницу Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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На Среднем Урале силовики пресекли экстремистские акции Фото:

Сотрудники полиции из Березовского (Свердловская область) задержали несовершеннолетнюю девочку, причастную к деятельности «Молодежного демократического движения „Весна“» (признанное Минюстом России иноагентом), главным идеологом которого является Алексей Навальный. Несовершеннолетняя устраивала экстремистские акции. Об этом рассказали в антитеррористической комиссии региона.

«Завербованная экстремистами „Весны“ несовершеннолетняя девочка скачивала листовки и символику организации, расклеивала их на улице в общественных местах в пределах города. После очередной успешно совершенной экстремистской акции она направляла фотоотчеты своим кураторам», — сказано в сообщении telegram-канала «Антитеррор Урал». Распространение антироссийских пропагандистских материалов девочка начала в апреле 2023 года.

Также, несовершеннолетняя втайне от родителей хранила символику украинского движения «Легион Свобода России»» (запрещено на территории России) и знамя ЛГБТ-движения. Сотрудники полиции провели серьезную беседу с родителями подростка, а девочке грозит постановка на учет в ПДН.

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Сотрудники полиции из Березовского (Свердловская область) задержали несовершеннолетнюю девочку, причастную к деятельности «Молодежного демократического движения „Весна“» (признанное Минюстом России иноагентом), главным идеологом которого является Алексей Навальный. Несовершеннолетняя устраивала экстремистские акции. Об этом рассказали в антитеррористической комиссии региона. «Завербованная экстремистами „Весны“ несовершеннолетняя девочка скачивала листовки и символику организации, расклеивала их на улице в общественных местах в пределах города. После очередной успешно совершенной экстремистской акции она направляла фотоотчеты своим кураторам», — сказано в сообщении telegram-канала «Антитеррор Урал». Распространение антироссийских пропагандистских материалов девочка начала в апреле 2023 года. Также, несовершеннолетняя втайне от родителей хранила символику украинского движения «Легион Свобода России»» (запрещено на территории России) и знамя ЛГБТ-движения. Сотрудники полиции провели серьезную беседу с родителями подростка, а девочке грозит постановка на учет в ПДН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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