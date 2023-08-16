В Свердловской области силовики задержали юную соратницу Навального

17 августа 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

На Среднем Урале силовики пресекли экстремистские акции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники полиции из Березовского (Свердловская область) задержали несовершеннолетнюю девочку, причастную к деятельности «Молодежного демократического движения „Весна“» (признанное Минюстом России иноагентом), главным идеологом которого является Алексей Навальный. Несовершеннолетняя устраивала экстремистские акции. Об этом рассказали в антитеррористической комиссии региона. «Завербованная экстремистами „Весны“ несовершеннолетняя девочка скачивала листовки и символику организации, расклеивала их на улице в общественных местах в пределах города. После очередной успешно совершенной экстремистской акции она направляла фотоотчеты своим кураторам», — сказано в сообщении telegram-канала «Антитеррор Урал». Распространение антироссийских пропагандистских материалов девочка начала в апреле 2023 года. Также, несовершеннолетняя втайне от родителей хранила символику украинского движения «Легион Свобода России»» (запрещено на территории России) и знамя ЛГБТ-движения. Сотрудники полиции провели серьезную беседу с родителями подростка, а девочке грозит постановка на учет в ПДН.

Сотрудники полиции из Березовского (Свердловская область) задержали несовершеннолетнюю девочку, причастную к деятельности «Молодежного демократического движения „Весна“» (признанное Минюстом России иноагентом), главным идеологом которого является Алексей Навальный. Несовершеннолетняя устраивала экстремистские акции. Об этом рассказали в антитеррористической комиссии региона. «Завербованная экстремистами „Весны“ несовершеннолетняя девочка скачивала листовки и символику организации, расклеивала их на улице в общественных местах в пределах города. После очередной успешно совершенной экстремистской акции она направляла фотоотчеты своим кураторам», — сказано в сообщении telegram-канала «Антитеррор Урал». Распространение антироссийских пропагандистских материалов девочка начала в апреле 2023 года. Также, несовершеннолетняя втайне от родителей хранила символику украинского движения «Легион Свобода России»» (запрещено на территории России) и знамя ЛГБТ-движения. Сотрудники полиции провели серьезную беседу с родителями подростка, а девочке грозит постановка на учет в ПДН.