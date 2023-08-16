16 августа 2023

Внутрипол ХМАО отправит мэрию Пыть-Яха учить этику из-за «Барби-чиновниц»

© Служба новостей «URA.RU»
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Стратегическая сессия «Бизнес для устойчивого развития территории». Сургут, морозов александр
Мэру Пыть-Яха рекомендовано отправить подчиненных на обучение по этике Фото:

Глава департамента внутренней политики ХМАО Александр Скурихин рекомендовал мэру Пыть-Яха Александру Морозову направить подчиненных на аппаратное обучение по этике после скандала с публикацией откровенного видео сотрудницы управления капитального строительства Екатерины Смирновой. Скурихин сообщил URA.RU, что эти меры помогут в дальнейшем избежать возникновения ситуаций, которые могу нанести ущерб репутации мэрии.

«В целях предупреждения появления подобных случаев в дальнейшем, сокращения рисков возникновения конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа местного самоуправления, главе города Пыть-Ях рекомендовано организовать проведение аппаратных учеб для муниципальных служащих и сотрудников подведомственных учреждений по вопросам соблюдения этических норм в служебной деятельности», — прокомментировал глава департамента.

По словам Скурихина, в адрес главы Пыть-Яха направлено письмо с рекомендацией взять ситуацию под личный контроль, а также поручить руководителю УКС рассмотреть обстоятельства ее возникновения в установленном порядке, в том числе на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. «Оснований для прекращения трудового договора с сотрудником УКС отсутствуют», — добавил директор департамента.

Ранее URA.RU писало, что полиция Пыть-Яха не нашла состава правонарушения в действиях администраторов сообщества, которое опубликовало скандальное видео Смирновой. У нее осталась возможность подать иск в рамках гражданского судопроизводства.

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Глава департамента внутренней политики ХМАО Александр Скурихин рекомендовал мэру Пыть-Яха Александру Морозову направить подчиненных на аппаратное обучение по этике после скандала с публикацией откровенного видео сотрудницы управления капитального строительства Екатерины Смирновой. Скурихин сообщил URA.RU, что эти меры помогут в дальнейшем избежать возникновения ситуаций, которые могу нанести ущерб репутации мэрии. «В целях предупреждения появления подобных случаев в дальнейшем, сокращения рисков возникновения конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа местного самоуправления, главе города Пыть-Ях рекомендовано организовать проведение аппаратных учеб для муниципальных служащих и сотрудников подведомственных учреждений по вопросам соблюдения этических норм в служебной деятельности», — прокомментировал глава департамента. По словам Скурихина, в адрес главы Пыть-Яха направлено письмо с рекомендацией взять ситуацию под личный контроль, а также поручить руководителю УКС рассмотреть обстоятельства ее возникновения в установленном порядке, в том числе на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. «Оснований для прекращения трудового договора с сотрудником УКС отсутствуют», — добавил директор департамента. Ранее URA.RU писало, что полиция Пыть-Яха не нашла состава правонарушения в действиях администраторов сообщества, которое опубликовало скандальное видео Смирновой. У нее осталась возможность подать иск в рамках гражданского судопроизводства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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