17 августа 2023

Челябинскую «Ленту» эвакуировали из-за сотрудника гипермаркета

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, возгорание, пожарный
Пожарные расчеты выезжали на ложный вызов Фото:

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что эвакуация в гипермаркете «Лента» произошла из-за одного из работников. По данным ведомства, он случайно нажал на кнопку пожаротушения.

«Установлено, что один из работников непреднамеренно нажал кнопку управления системы аэрозольного пожаротушения в складском помещении. После этого запустилась и пожарная сигнализация», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что после включения сигнализации из гипермаркета самостоятельно эвакуировались 100 человек. Пострадавших нет.

«Должностные лица должны быть предельно аккуратными и не допускать подобных инцидентов. Помимо ложного реагирования подразделений (а на такие объекты выезжает большое число техники и личного состава), это может привести и к травматизму (сильным ожогам из-за воздействия аэрозольной смеси) людей, если они в этот момент находятся внутри закрытого замкнутого помещения», — отметили в пресс-службе.

Эвакуация в гипермаркете произошла вечером 17 августа. В помещении аккумуляторной, расположенном на складе, сработала система пожаротушения.

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В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что эвакуация в гипермаркете «Лента» произошла из-за одного из работников. По данным ведомства, он случайно нажал на кнопку пожаротушения. «Установлено, что один из работников непреднамеренно нажал кнопку управления системы аэрозольного пожаротушения в складском помещении. После этого запустилась и пожарная сигнализация», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что после включения сигнализации из гипермаркета самостоятельно эвакуировались 100 человек. Пострадавших нет. «Должностные лица должны быть предельно аккуратными и не допускать подобных инцидентов. Помимо ложного реагирования подразделений (а на такие объекты выезжает большое число техники и личного состава), это может привести и к травматизму (сильным ожогам из-за воздействия аэрозольной смеси) людей, если они в этот момент находятся внутри закрытого замкнутого помещения», — отметили в пресс-службе. Эвакуация в гипермаркете произошла вечером 17 августа. В помещении аккумуляторной, расположенном на складе, сработала система пожаротушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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