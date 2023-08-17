Челябинскую «Ленту» эвакуировали из-за сотрудника гипермаркета

18 августа 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Пожарные расчеты выезжали на ложный вызов Фото: Московец Илья © URA.RU В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что эвакуация в гипермаркете «Лента» произошла из-за одного из работников. По данным ведомства, он случайно нажал на кнопку пожаротушения. «Установлено, что один из работников непреднамеренно нажал кнопку управления системы аэрозольного пожаротушения в складском помещении. После этого запустилась и пожарная сигнализация», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что после включения сигнализации из гипермаркета самостоятельно эвакуировались 100 человек. Пострадавших нет. «Должностные лица должны быть предельно аккуратными и не допускать подобных инцидентов. Помимо ложного реагирования подразделений (а на такие объекты выезжает большое число техники и личного состава), это может привести и к травматизму (сильным ожогам из-за воздействия аэрозольной смеси) людей, если они в этот момент находятся внутри закрытого замкнутого помещения», — отметили в пресс-службе. Эвакуация в гипермаркете произошла вечером 17 августа. В помещении аккумуляторной, расположенном на складе, сработала система пожаротушения.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что эвакуация в гипермаркете «Лента» произошла из-за одного из работников. По данным ведомства, он случайно нажал на кнопку пожаротушения. «Установлено, что один из работников непреднамеренно нажал кнопку управления системы аэрозольного пожаротушения в складском помещении. После этого запустилась и пожарная сигнализация», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что после включения сигнализации из гипермаркета самостоятельно эвакуировались 100 человек. Пострадавших нет. «Должностные лица должны быть предельно аккуратными и не допускать подобных инцидентов. Помимо ложного реагирования подразделений (а на такие объекты выезжает большое число техники и личного состава), это может привести и к травматизму (сильным ожогам из-за воздействия аэрозольной смеси) людей, если они в этот момент находятся внутри закрытого замкнутого помещения», — отметили в пресс-службе. Эвакуация в гипермаркете произошла вечером 17 августа. В помещении аккумуляторной, расположенном на складе, сработала система пожаротушения.