Старейший гастроном Перми на Сибирской улице подешевел на 20 млн рублей

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Теплоход "Николай Гоголь" (1959 г.в.) компания "Кама-тревел". Пермь, гастроном, улица монастырская, сталинская архитектура, набережная реки кама
В стоимость гастронома входят помещения и готовый бизнес Фото:

Помещения старейшего гастронома Перми, расположенные в здании по адресу улица Сибирская, 1, подешевели на 20 млн рублей. Ранее их выставляли на продажу за 100 млн рублей, сейчас продавец снизил цену.

«Продается в самом центре нашего любимого города, в красивейшем месте -центральный магазин. Площадь помещения — 853,4 квадратных метров. Все коммуникации — центральные, есть приточно-вытяжная вентиляция, мощность — 80 кВт. Имеются зоны погрузки-выгрузки. Цена — 80 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Магазин на Сибирской улице является одним из старейших гастрономов советской эпохи. Сейчас в нем продается мясная продукция. В ассортименте — 250 наименований. Объект состоит из производственного помещения и торгового зала. Площади находятся в частной собственности. Гастроном впервые был выставлен на продажу в декабре 2022 года. В стоимость включены не только сама недвижимость, но и бизнес.

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Помещения старейшего гастронома Перми, расположенные в здании по адресу улица Сибирская, 1, подешевели на 20 млн рублей. Ранее их выставляли на продажу за 100 млн рублей, сейчас продавец снизил цену. «Продается в самом центре нашего любимого города, в красивейшем месте -центральный магазин. Площадь помещения — 853,4 квадратных метров. Все коммуникации — центральные, есть приточно-вытяжная вентиляция, мощность — 80 кВт. Имеются зоны погрузки-выгрузки. Цена — 80 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Магазин на Сибирской улице является одним из старейших гастрономов советской эпохи. Сейчас в нем продается мясная продукция. В ассортименте — 250 наименований. Объект состоит из производственного помещения и торгового зала. Площади находятся в частной собственности. Гастроном впервые был выставлен на продажу в декабре 2022 года. В стоимость включены не только сама недвижимость, но и бизнес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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