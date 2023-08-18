Старейший гастроном Перми на Сибирской улице подешевел на 20 млн рублей

В стоимость гастронома входят помещения и готовый бизнес Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Помещения старейшего гастронома Перми, расположенные в здании по адресу улица Сибирская, 1, подешевели на 20 млн рублей. Ранее их выставляли на продажу за 100 млн рублей, сейчас продавец снизил цену.

«Продается в самом центре нашего любимого города, в красивейшем месте -центральный магазин. Площадь помещения — 853,4 квадратных метров. Все коммуникации — центральные, есть приточно-вытяжная вентиляция, мощность — 80 кВт. Имеются зоны погрузки-выгрузки. Цена — 80 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Магазин на Сибирской улице является одним из старейших гастрономов советской эпохи. Сейчас в нем продается мясная продукция. В ассортименте — 250 наименований. Объект состоит из производственного помещения и торгового зала. Площади находятся в частной собственности. Гастроном впервые был выставлен на продажу в декабре 2022 года. В стоимость включены не только сама недвижимость, но и бизнес.