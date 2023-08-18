Симановский получил звание почетного гражданина Екатеринбурга

18 августа 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Симановский стал почетным гражданином Екатеринбурга Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в канун трехсотлетия выбрал почетных граждан города. В их число вошел соучредитель Фонда святой Екатерины и владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский. Симановский входит в число крупнейших меценатов региона и активно участвует в развитии Екатеринбурга. В частности, бизнесмен поддерживает врачей и больницы, а также участвует в возрождении культурных ценностей страны.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в канун трехсотлетия выбрал почетных граждан города. В их число вошел соучредитель Фонда святой Екатерины и владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский. Симановский входит в число крупнейших меценатов региона и активно участвует в развитии Екатеринбурга. В частности, бизнесмен поддерживает врачей и больницы, а также участвует в возрождении культурных ценностей страны.