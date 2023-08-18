Симановский получил звание почетного гражданина Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Симановский стал почетным гражданином Екатеринбурга
Симановский стал почетным гражданином Екатеринбурга Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в канун трехсотлетия выбрал почетных граждан города. В их число вошел соучредитель Фонда святой Екатерины и владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский.

Симановский входит в число крупнейших меценатов региона и активно участвует в развитии Екатеринбурга. В частности, бизнесмен поддерживает врачей и больницы, а также участвует в возрождении культурных ценностей страны.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в канун трехсотлетия выбрал почетных граждан города. В их число вошел соучредитель Фонда святой Екатерины и владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский. Симановский входит в число крупнейших меценатов региона и активно участвует в развитии Екатеринбурга. В частности, бизнесмен поддерживает врачей и больницы, а также участвует в возрождении культурных ценностей страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...