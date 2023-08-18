Симановский получил звание почетного гражданина Екатеринбурга

Симановский стал почетным гражданином Екатеринбурга
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в канун трехсотлетия выбрал почетных граждан города. В их число вошел соучредитель Фонда святой Екатерины и владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский.
Симановский входит в число крупнейших меценатов региона и активно участвует в развитии Екатеринбурга. В частности, бизнесмен поддерживает врачей и больницы, а также участвует в возрождении культурных ценностей страны.
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