Логотип Екатеринбурга нанесли на космическую ракету

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Ракета-носитель «Союз» с логотипом трехсотлетия Екатеринбурга появилась по инициативе «Роскосмоса»
Ракета-носитель «Союз» с логотипом трехсотлетия Екатеринбурга появилась по инициативе «Роскосмоса»

Ракету-носитель с символикой Екатеринбурга появилась на Байконуре в Казахстане. На ее корпус нанесли логотип юбилея уральской столицы.

«На „Союз“ нанесены изображения, посвященные трехсотлетию Екатеринбурга и столетию ученого и конструктора межконтинентальных баллистических ракет, носителей и космических аппаратов Владимира Уткина», — сообщили в telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

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Ракету-носитель с символикой Екатеринбурга появилась на Байконуре в Казахстане. На ее корпус нанесли логотип юбилея уральской столицы. «На „Союз“ нанесены изображения, посвященные трехсотлетию Екатеринбурга и столетию ученого и конструктора межконтинентальных баллистических ракет, носителей и космических аппаратов Владимира Уткина», — сообщили в telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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