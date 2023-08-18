Логотип Екатеринбурга нанесли на космическую ракету

Ракета-носитель «Союз» с логотипом трехсотлетия Екатеринбурга появилась по инициативе «Роскосмоса»
Ракету-носитель с символикой Екатеринбурга появилась на Байконуре в Казахстане. На ее корпус нанесли логотип юбилея уральской столицы.
«На „Союз“ нанесены изображения, посвященные трехсотлетию Екатеринбурга и столетию ученого и конструктора межконтинентальных баллистических ракет, носителей и космических аппаратов Владимира Уткина», — сообщили в telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».
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