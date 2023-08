Новый лидер Нигера оценил планы сотрудничества с Россией и ЧВК «Вагнер»

Новое правительство Нигера не будет сотрудничать с Россией и с ЧВК «Вагнер». Об этом заявил назначенный мятежниками премьер Али Махаман Ламин Зейн. По его словам, Нигер против полного разрыва сотрудничества с Францией. «Я не видел никакого намерения со стороны военного правительства Нигера сотрудничать с Россией или группой Вагнера», — заявил Зейн в беседе с американской газетой The New York Times . Он отметил, что не стоит побуждать жителей Нигера сотрудничать с теми государствами, которых власти США не желают видеть в регионе. Политик подчеркнул, что французские чиновники «снисходительны». По его словам, Нигер выступает за продолжение отношений с Францией. «Мы обучались во французских университетах, наши офицеры обучались во Франции. Мы просто хотим, чтобы нас уважали», — отметил он. Зейн сообщил, что в будущем нужно будет оценить военное сотрудничество с США. Он согласен с позицией Белого дома по мирному урегулированию. Политик заявил, что свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму не навредят, так как в стране нет традиции насилия. В конце июля произошел переворот в Нигере. Группа военных из президентской гвардии 26 июля захватила главу государства Мохамеда Базума. Новым президентом стал начальник гвардии Абдурахман Чиани. Причиной госпереворота он назвал желание бороться с коррупцией и хищением средств государства. Свергнутый президент затем обратился к власти США и международному сообществу, чтобы вернуть порядок в стране. Его свержение не оценили в ООН, Вашингтоне, Африканском союзе и ЕС, а страны ЭКОВАС начали угрожать мятежникам военной интервенцией. Российский МИД заявил, что нужно отказаться от применения силы, выразив надежду на освобождение президента Нигера. Associated Press сообщило, что мятежники обратились за помощью к ЧВК «Вагнер», чьи подразделения находятся в ближайших Мали и Буркина-Фасо, передает RT. Глава ЧВК Евгений Пригожин действия мятежников положительно оценил.

