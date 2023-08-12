Посол Нигера обвинил мятежников в пытке голодом свергнутого президента Базума

13 августа 2023 в 05:21 Размер текста - 17 +

Мятежники хотят заморить голодом Мохамеда Базума, считает посол Лиман-Тингуири Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мятежники держат свергнутого в результате военного переворота президента Нигера Мохамеда Базума без еды и в подвале без света. Об этом заявил нигерийский посол в США Мамаду Киари Лиман-Тингуири. «Мохамед Базум находится без света в подвале собственной резиденции. Также у него нет еды и газа», — пишет Associated Press , ссылаясь на посла. Он считает, что мятежники хотят заморить Базума голодом. К Базуму 12 августа впервые пустили врача. Также ему передали немного продовольствия, отмечает издание. Президента Нигера Мохамеда Базума сместили с поста в результате госпереворота вечером 27 июля. Мятеж возглавили военные. Они объявили комендантский час по всей стране и закрыли границы. После этого Базум попросил США помочь вернуть власть.

Мятежники держат свергнутого в результате военного переворота президента Нигера Мохамеда Базума без еды и в подвале без света. Об этом заявил нигерийский посол в США Мамаду Киари Лиман-Тингуири. «Мохамед Базум находится без света в подвале собственной резиденции. Также у него нет еды и газа», — пишет Associated Press, ссылаясь на посла. Он считает, что мятежники хотят заморить Базума голодом. К Базуму 12 августа впервые пустили врача. Также ему передали немного продовольствия, отмечает издание. Президента Нигера Мохамеда Базума сместили с поста в результате госпереворота вечером 27 июля. Мятеж возглавили военные. Они объявили комендантский час по всей стране и закрыли границы. После этого Базум попросил США помочь вернуть власть.