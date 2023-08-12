12 августа 2023

Посол Нигера обвинил мятежников в пытке голодом свергнутого президента Базума

© Служба новостей «URA.RU»
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Мятежники хотят заморить голодом Мохамеда Базума, считает посол Лиман-Тингуири Фото:

Мятежники держат свергнутого в результате военного переворота президента Нигера Мохамеда Базума без еды и в подвале без света. Об этом заявил нигерийский посол в США Мамаду Киари Лиман-Тингуири.

«Мохамед Базум находится без света в подвале собственной резиденции. Также у него нет еды и газа», — пишет Associated Press, ссылаясь на посла. Он считает, что мятежники хотят заморить Базума голодом.

К Базуму 12 августа впервые пустили врача. Также ему передали немного продовольствия, отмечает издание.

Президента Нигера Мохамеда Базума сместили с поста в результате госпереворота вечером 27 июля. Мятеж возглавили военные. Они объявили комендантский час по всей стране и закрыли границы. После этого Базум попросил США помочь вернуть власть.

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Мятежники держат свергнутого в результате военного переворота президента Нигера Мохамеда Базума без еды и в подвале без света. Об этом заявил нигерийский посол в США Мамаду Киари Лиман-Тингуири. «Мохамед Базум находится без света в подвале собственной резиденции. Также у него нет еды и газа», — пишет Associated Press, ссылаясь на посла. Он считает, что мятежники хотят заморить Базума голодом. К Базуму 12 августа впервые пустили врача. Также ему передали немного продовольствия, отмечает издание. Президента Нигера Мохамеда Базума сместили с поста в результате госпереворота вечером 27 июля. Мятеж возглавили военные. Они объявили комендантский час по всей стране и закрыли границы. После этого Базум попросил США помочь вернуть власть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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