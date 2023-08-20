Пермяки считают, что победили Екатеринбург в споре «чье 300-летие круче»

21 августа 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Мероприятия к юбилею Перми были организованы качественнее, решили участники пермской делегации Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Участники пермской делегации во главе с врио главы города Ольгой Андриановой, которые ездили на 300-летие Екатеринбурга, считают, что с точки зрения организации мероприятий юбилей Перми прошел лучше. Таким мнением поделился с URA.RU собеседник в политтусовке региона, который 19 августа был на юбилее соседей. «Ощущение, что многие мероприятия в Екатеринбурге проходили для „галочки“. Не продумана была концепция. Вот достали капсулу времени, а что в ней — не показали. И зачем все это было? К чему интрига? Ко многим достопримечательностям было просто не подойти — взять тот же классный фонтан от „Сбербанка“ на Исети», — говорит источник. Особое непонимание вызвал прием главы Екатеринбурга Алексея Орлова в кинокоцентерном театре «Космосе»: он растянулся на три часа. При этом с кондиционированием в помещении были большие проблемы, и все гости обливались потом. В Перми прием проходил в ДК «Солдатова», и с точки зрения тайминга (час) и насыщенности был лучше. Были вопросы и по гала-ужину в «Ельцин-центре»: пермяки обратили внимание, что не всем приглашенным (1000 человек) хватило столов. Но в Перми и иногородних гостей было в разы меньше, чем у соседей. Пермяки насчитали порядка 30 делегаций. «В Екатеринбурге расположены консульства, поэтому там были представители Китая, Вьетнама, Кореи, Монголии, ЮАР и т. д. И если в Перми было только четыре делегации из других регионов, то у соседей их было штук 20. А когда речь идет о большой масштабе, проблемы с организацией часто бывают», — отнеслись с пониманием к недочетам екатеринбуржцев пермяки. В пресс-службе мэрии Перми на запрос URA.RU, что понравилось и не понравилось делегации, которую возглавляла Андрианова, отметили, что пермяки оценили масштабность площадок, идею со вскрытием капсулы времени, выбор выступающих коллективов, «и вообще уровень приема делегации. «Особенно выступление хора Турецкого», — ответили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки позавидовали сплоченности свердловских элит в ходе юбилея. А мэр Екатеринбурга Алексей Орлов уверен, что победа в негласном соревновании «чей юбилей лучше» — за уральской столицей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участники пермской делегации во главе с врио главы города Ольгой Андриановой, которые ездили на 300-летие Екатеринбурга, считают, что с точки зрения организации мероприятий юбилей Перми прошел лучше. Таким мнением поделился с URA.RU собеседник в политтусовке региона, который 19 августа был на юбилее соседей. «Ощущение, что многие мероприятия в Екатеринбурге проходили для „галочки“. Не продумана была концепция. Вот достали капсулу времени, а что в ней — не показали. И зачем все это было? К чему интрига? Ко многим достопримечательностям было просто не подойти — взять тот же классный фонтан от „Сбербанка“ на Исети», — говорит источник. Особое непонимание вызвал прием главы Екатеринбурга Алексея Орлова в кинокоцентерном театре «Космосе»: он растянулся на три часа. При этом с кондиционированием в помещении были большие проблемы, и все гости обливались потом. В Перми прием проходил в ДК «Солдатова», и с точки зрения тайминга (час) и насыщенности был лучше. Были вопросы и по гала-ужину в «Ельцин-центре»: пермяки обратили внимание, что не всем приглашенным (1000 человек) хватило столов. Но в Перми и иногородних гостей было в разы меньше, чем у соседей. Пермяки насчитали порядка 30 делегаций. «В Екатеринбурге расположены консульства, поэтому там были представители Китая, Вьетнама, Кореи, Монголии, ЮАР и т. д. И если в Перми было только четыре делегации из других регионов, то у соседей их было штук 20. А когда речь идет о большой масштабе, проблемы с организацией часто бывают», — отнеслись с пониманием к недочетам екатеринбуржцев пермяки. В пресс-службе мэрии Перми на запрос URA.RU, что понравилось и не понравилось делегации, которую возглавляла Андрианова, отметили, что пермяки оценили масштабность площадок, идею со вскрытием капсулы времени, выбор выступающих коллективов, «и вообще уровень приема делегации. «Особенно выступление хора Турецкого», — ответили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки позавидовали сплоченности свердловских элит в ходе юбилея. А мэр Екатеринбурга Алексей Орлов уверен, что победа в негласном соревновании «чей юбилей лучше» — за уральской столицей.