Мишустин лишил Свердловскую область объекта культурного наследия

«Дом жилой» исключили из госреестра объектов памятников истории РФ
Объект культурного наследия «Дом жилой» в Каменске-Уральском Свердловской области исключили из госреестра объектов памятников истории и культуры России. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Исключить из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ „Дом жилой“. Объект находится в Каменске-Уральском на Пионерской, 6», — следует из
«Дом жилой» — историческое здание, построенное в 1826—1827 года. При этом оно используется как многоквартирный жилой дом.
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