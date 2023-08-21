21 августа 2023

Мишустин лишил Свердловскую область объекта культурного наследия

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Михаил Мишустин во время своего посещения Самары. Самара, мишустин михаил
«Дом жилой» исключили из госреестра объектов памятников истории РФ Фото:

Объект культурного наследия «Дом жилой» в Каменске-Уральском Свердловской области исключили из госреестра объектов памятников истории и культуры России. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Исключить из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ „Дом жилой“. Объект находится в Каменске-Уральском на Пионерской, 6», — следует из распоряжения на портале правовой информации РФ.

«Дом жилой» — историческое здание, построенное в 1826—1827 года. При этом оно используется как многоквартирный жилой дом.

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Объект культурного наследия «Дом жилой» в Каменске-Уральском Свердловской области исключили из госреестра объектов памятников истории и культуры России. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Исключить из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ „Дом жилой“. Объект находится в Каменске-Уральском на Пионерской, 6», — следует из распоряжения на портале правовой информации РФ. «Дом жилой» — историческое здание, построенное в 1826—1827 года. При этом оно используется как многоквартирный жилой дом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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