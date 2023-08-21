Мишустин лишил Свердловскую область объекта культурного наследия 22 августа 2023 в 05:50 Размер текста - 17 + «Дом жилой» исключили из госреестра объектов памятников истории РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Объект культурного наследия «Дом жилой» в Каменске-Уральском Свердловской области исключили из госреестра объектов памятников истории и культуры России. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Исключить из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ „Дом жилой“. Объект находится в Каменске-Уральском на Пионерской, 6», — следует из распоряжения на портале правовой информации РФ. «Дом жилой» — историческое здание, построенное в 1826—1827 года. При этом оно используется как многоквартирный жилой дом. Объект культурного наследия «Дом жилой» в Каменске-Уральском Свердловской области исключили из госреестра объектов памятников истории и культуры России. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Исключить из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ „Дом жилой“. Объект находится в Каменске-Уральском на Пионерской, 6», — следует из распоряжения на портале правовой информации РФ. «Дом жилой» — историческое здание, построенное в 1826—1827 года. При этом оно используется как многоквартирный жилой дом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям