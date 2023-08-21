В Челябинской области увеличат выплаты на внутридомовое газовое оборудование

На покупку газовых котлов и внутридомовой разводки можно будет потратить больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера максимальный размер выплаты на установку внутридомового газового оборудования в регионе планируется увеличить до 150 тысяч рублей, в полтора раза. Такой законопроект подготовило областное министерство социальных отношений, он будет рассмотрен на ближайшем заседании заксобрания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства.

«По поручению губернатора Текслера максимальный размер выплаты на внутридомовое газовое оборудование планируется увеличить в полтора раза. В этом году мы неоднократно расширяли перечень категорий южноуральцев, которые имеют право возмещать расходы на установку внутридомового газового оборудования. Если в прошлом году выплаты получили порядка 1500 семей, то за неполные восемь месяцев 2023 года — почти 2000 семей», — прокомментировала министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Выплата на внутридомовое газовое оборудование в Челябинской области введена с 2021 года. Если программа социальной догазификации помогает провести газ до границ земельного участка, то меры соцподдержки дают возможность жителям региона приобрести и установить необходимое оборудование.

На меры соцподдержки могут рассчитывать социально уязвимые категории граждан. Обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты по месту жительства. Максимальный размер единовременной выплаты на внутридомовое газовое оборудование для семей участников специальной военной операции остается прежним — 200 тысяч рублей.