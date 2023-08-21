В Челябинске в августе вырос спрос на аренду комнат и квартир

В Челябинске в августе из-за студентов спрос на аренду комнат и квартир вырос на 20%

22 августа 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Спрос на аренду «однушек» вырос из-за студентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в августе 2023 года в преддверии нового учебного года спрос на аренду квартир и комнат вырос более чем на 20%. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «В Челябинске в августе 2023 года на 20% вырос спрос на аренду квартир и комнат. В основном их арендуют студенты, поэтому популярностью пользуется жилье вблизи университетов и колледжей», — сообщила Кушнова. При этом в августе, согласно данным аналитического центра «Циан», Челябинск занял первое место среди городов-миллионников России по росту цен на аренду небольших комнат и квартир. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры за год увеличилась на 25%, к августу составив 17,5 тысяч рублей.

В Челябинске в августе 2023 года в преддверии нового учебного года спрос на аренду квартир и комнат вырос более чем на 20%. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «В Челябинске в августе 2023 года на 20% вырос спрос на аренду квартир и комнат. В основном их арендуют студенты, поэтому популярностью пользуется жилье вблизи университетов и колледжей», — сообщила Кушнова. При этом в августе, согласно данным аналитического центра «Циан», Челябинск занял первое место среди городов-миллионников России по росту цен на аренду небольших комнат и квартир. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры за год увеличилась на 25%, к августу составив 17,5 тысяч рублей.