В Челябинске в августе вырос спрос на аренду комнат и квартир

В Челябинске в августе 2023 года в преддверии нового учебного года спрос на аренду квартир и комнат вырос более чем на 20%. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.
«В Челябинске в августе 2023 года на 20% вырос спрос на аренду квартир и комнат. В основном их арендуют студенты, поэтому популярностью пользуется жилье вблизи университетов и колледжей», — сообщила Кушнова.
При этом в августе, согласно данным аналитического центра «Циан», Челябинск занял первое место среди городов-миллионников России по росту цен на аренду небольших комнат и квартир. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры за год увеличилась на 25%, к августу составив 17,5 тысяч рублей.
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