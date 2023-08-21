21 августа 2023

В Челябинске в августе вырос спрос на аренду комнат и квартир

В Челябинске в августе из-за студентов спрос на аренду комнат и квартир вырос на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству. Челябинск, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, благоустройство, недвижимость, новостройки, жилье, квартиры
Спрос на аренду «однушек» вырос из-за студентов Фото:

В Челябинске в августе 2023 года в преддверии нового учебного года спрос на аренду квартир и комнат вырос более чем на 20%. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«В Челябинске в августе 2023 года на 20% вырос спрос на аренду квартир и комнат. В основном их арендуют студенты, поэтому популярностью пользуется жилье вблизи университетов и колледжей», — сообщила Кушнова.

При этом в августе, согласно данным аналитического центра «Циан», Челябинск занял первое место среди городов-миллионников России по росту цен на аренду небольших комнат и квартир. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры за год увеличилась на 25%, к августу составив 17,5 тысяч рублей.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в августе 2023 года в преддверии нового учебного года спрос на аренду квартир и комнат вырос более чем на 20%. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «В Челябинске в августе 2023 года на 20% вырос спрос на аренду квартир и комнат. В основном их арендуют студенты, поэтому популярностью пользуется жилье вблизи университетов и колледжей», — сообщила Кушнова. При этом в августе, согласно данным аналитического центра «Циан», Челябинск занял первое место среди городов-миллионников России по росту цен на аренду небольших комнат и квартир. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры за год увеличилась на 25%, к августу составив 17,5 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...