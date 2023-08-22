22 августа 2023

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
Челябинцам пообещали ливень и сильный ветер Фото:

В Челябинской области на 23 августа объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося урагана с грозами. Об этом заявили в региональном МЧС.

«От Челябинского ЦГМС получено штормовое предупреждение о прогнозируемых опасных погодных явлениях. В ближайший час, ночью и днем 23 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и более», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Ранее челябинцев предупреждали о дождях и ветре, которые будут сопровождать регион с 21 августа. Осадки не прекратятся до субботы, однако к 30 августа синоптики обещали потепление до 30 градусов.

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В Челябинской области на 23 августа объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося урагана с грозами. Об этом заявили в региональном МЧС. «От Челябинского ЦГМС получено штормовое предупреждение о прогнозируемых опасных погодных явлениях. В ближайший час, ночью и днем 23 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и более», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее челябинцев предупреждали о дождях и ветре, которые будут сопровождать регион с 21 августа. Осадки не прекратятся до субботы, однако к 30 августа синоптики обещали потепление до 30 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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