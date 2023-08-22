В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области на 23 августа объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося урагана с грозами. Об этом заявили в региональном МЧС.
«От Челябинского ЦГМС получено штормовое предупреждение о прогнозируемых опасных погодных явлениях. В ближайший час, ночью и днем 23 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и более», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Ранее челябинцев предупреждали о дождях и ветре, которые будут сопровождать регион с 21 августа. Осадки не прекратятся до субботы, однако к 30 августа синоптики обещали потепление до 30 градусов.
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