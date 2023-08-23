ЧВК «Вагнер» используют в атаке против губернатора Махонина

23 августа 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

В ЧВК считают, что их использует оппозиция Фото: Сергей Русанов © URA.RU В telegram-каналах федерального уровня началась информационная кампания против губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Ряд анонимных пабликов, самым известным из которых является «ВЧК-ОГПУ», приписывают главе региона мнимое знакомство с куратором «Вагнера» в регионе Андреем «Боровом» Борисенко. И упрекают в покровительстве вагнеровцам. Бойцы «Вагнера» заявили в канале «Прикамские витязи», что слухи надуманы. «Никакой дружбы между действующими лицами не было и нет, тем более, не было никаких совместных проектов. Бойцы группы „Вагнер“ и Дмитрий Николаевич тихо-мирно сосуществуют и каждый занимается своими делами абсолютно обособлено друг от друга. Кто и зачем делает эти вбросы неизвестно, но, похоже, у них есть план, и они его придерживаются», — отмечается в сообщении. Официально информацию, появившуюся в ТГ-каналах о контактах Махонина с представителем ЧВК «Вагнер» в Перми в компании не комментируют. Однако источник, близкий к ЧВК рассказал URA.RU что «никаких встреч ни с Махониным, ни с кем-либо из представителей его администрации у бойцов частной военной компании не было». По мнению собеседника агентства, этот информационный вброс мог быть выгоден «кому-то из оппозиции, находящихся в конфликте с Махониным». URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Источник в политэлитах региона обращает внимание на то, что автопробеги ЧВК, разрешение на который Махонину ставят в вину анонимные телеграмеры, прошли во многих регионах. Что лишний раз доказывает, что использование «Вагнера» является частью информационной кампании против губернатора. Кто именно является заказчиком, в политтусовке региона понять пока не могут. Политтехнолог Виктор Соколов считает неэффективной тактику, которую выбрали инициаторы информационной кампании. «Отторжения к „Вагнеру“ в обществе нет, они воспринимаются как элемент справедливости. Эта тактика точно не снижает рейтинг Махонина», — отмечает Соколов. Как вариант, этот прием рассчитан на чиновников из Москвы, но в долгой перспективе все равно не имеет смысла. Ранее URA.RU рассказывало о том, кто был заказчиком предыдущей атаки против краевых властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В telegram-каналах федерального уровня началась информационная кампания против губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Ряд анонимных пабликов, самым известным из которых является «ВЧК-ОГПУ», приписывают главе региона мнимое знакомство с куратором «Вагнера» в регионе Андреем «Боровом» Борисенко. И упрекают в покровительстве вагнеровцам. Бойцы «Вагнера» заявили в канале «Прикамские витязи», что слухи надуманы. «Никакой дружбы между действующими лицами не было и нет, тем более, не было никаких совместных проектов. Бойцы группы „Вагнер“ и Дмитрий Николаевич тихо-мирно сосуществуют и каждый занимается своими делами абсолютно обособлено друг от друга. Кто и зачем делает эти вбросы неизвестно, но, похоже, у них есть план, и они его придерживаются», — отмечается в сообщении. Официально информацию, появившуюся в ТГ-каналах о контактах Махонина с представителем ЧВК «Вагнер» в Перми в компании не комментируют. Однако источник, близкий к ЧВК рассказал URA.RU что «никаких встреч ни с Махониным, ни с кем-либо из представителей его администрации у бойцов частной военной компании не было». По мнению собеседника агентства, этот информационный вброс мог быть выгоден «кому-то из оппозиции, находящихся в конфликте с Махониным». URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Источник в политэлитах региона обращает внимание на то, что автопробеги ЧВК, разрешение на который Махонину ставят в вину анонимные телеграмеры, прошли во многих регионах. Что лишний раз доказывает, что использование «Вагнера» является частью информационной кампании против губернатора. Кто именно является заказчиком, в политтусовке региона понять пока не могут. Политтехнолог Виктор Соколов считает неэффективной тактику, которую выбрали инициаторы информационной кампании. «Отторжения к „Вагнеру“ в обществе нет, они воспринимаются как элемент справедливости. Эта тактика точно не снижает рейтинг Махонина», — отмечает Соколов. Как вариант, этот прием рассчитан на чиновников из Москвы, но в долгой перспективе все равно не имеет смысла. Ранее URA.RU рассказывало о том, кто был заказчиком предыдущей атаки против краевых властей.