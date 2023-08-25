WSJ рассказала о последней поездке Пригожина в Африку перед крушением

WSJ: Пригожин встречался с президентом ЦАР за неделю до авиакатастрофы
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Пригожин встречался с представителями Сил быстрого реагирования Судана Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

До того как частный самолет главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина потерпел крушение, среди пассажиров которого числился сам бизнесмен, он встречался с президентом Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадерой. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«В прошлую пятницу частный самолет командира приземлился в столице Центральноафриканской Республики. В президентском дворце на берегу реки в столице Банги Пригожин сказал президенту Фостену-Арканжу Туадере, что его неудавшийся мятеж в России не помешает ему привлечь новых боевиков и инвестиции своим деловым партнерам в Центральной Африке», — пишет The Wall Street Journal. Там добавили, что Пригожин пообещал обеспечить безопасность местного правительства с помощью бойцов ЧВК.

По данным издания, бизнесмен встречался с представителями Сил быстрого реагирования Судана. Затем он отправился в Бамако, после чело вылетел в Москву.

С Тверской области 23 августа произошла авиакатастрофа. По данным МЧС, среди погибших было три члена экипажа и еще семь пассажиров, все они погибли. Росавиация опубликовала список людей, которые находились на борту, среди них числился Пригожин и основатель ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета.

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До того как частный самолет главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина потерпел крушение, среди пассажиров которого числился сам бизнесмен, он встречался с президентом Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадерой. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «В прошлую пятницу частный самолет командира приземлился в столице Центральноафриканской Республики. В президентском дворце на берегу реки в столице Банги Пригожин сказал президенту Фостену-Арканжу Туадере, что его неудавшийся мятеж в России не помешает ему привлечь новых боевиков и инвестиции своим деловым партнерам в Центральной Африке», — пишет The Wall Street Journal. Там добавили, что Пригожин пообещал обеспечить безопасность местного правительства с помощью бойцов ЧВК. По данным издания, бизнесмен встречался с представителями Сил быстрого реагирования Судана. Затем он отправился в Бамако, после чело вылетел в Москву. С Тверской области 23 августа произошла авиакатастрофа. По данным МЧС, среди погибших было три члена экипажа и еще семь пассажиров, все они погибли. Росавиация опубликовала список людей, которые находились на борту, среди них числился Пригожин и основатель ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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