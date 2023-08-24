24 августа 2023

Роспотребнадзор обратил внимание на вредные продукты, которыми кормят детей в пермских школах

Дети в пермских школах получают еду с большим содержанием жира и соли
© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация нового меню в школе №55. Екатеринбург, столовая, чай, общепит, еда, сосиска в тесте, питание, школьное питание
Сосиски не приносят пользы детям, отмечают в Роспотребнадзоре Фото:

Учащиеся школ Пермского края питаются продуктами с большим содержанием искусственных ингредиентов. Такой вывод сделало региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство провело анкетирование директоров школ и аутсорсинговых компаний, которые предоставляют услуги питания в школах.

«Установлено, что одним из основных факторов формирования патологических состояний является высокая степень потребления продуктов питания, подвергшихся глубокой переработке, с большим содержанием искусственных ингредиентов. Такие продукты содержат повышенный уровень насыщенных жиров и соли (сосиски, сардельки, колбасы), большое содержание сахара, легких углеводов (печенье, конфеты, торты, другие кондитерские изделия; газировка, продукция фастфудов)», — говорится в отчете краевого управления Роспотребнадзора.

Надзорное ведомство также отмечает, что школы формируют у детей привычку правильно питаться. Поэтому школьные столовые «должны не только соответствовать всем гигиеническим требованиям, но и служить примером здорового питания». К началу нового учебного года для младшеклассников в Перми, Краснокамске, Горнозаводске и Бардымском муниципальном округе введено единое меню. Специализированным питанием обеспечены школьники, нуждающиеся в нем по состоянию здоровья.

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Учащиеся школ Пермского края питаются продуктами с большим содержанием искусственных ингредиентов. Такой вывод сделало региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство провело анкетирование директоров школ и аутсорсинговых компаний, которые предоставляют услуги питания в школах. «Установлено, что одним из основных факторов формирования патологических состояний является высокая степень потребления продуктов питания, подвергшихся глубокой переработке, с большим содержанием искусственных ингредиентов. Такие продукты содержат повышенный уровень насыщенных жиров и соли (сосиски, сардельки, колбасы), большое содержание сахара, легких углеводов (печенье, конфеты, торты, другие кондитерские изделия; газировка, продукция фастфудов)», — говорится в отчете краевого управления Роспотребнадзора. Надзорное ведомство также отмечает, что школы формируют у детей привычку правильно питаться. Поэтому школьные столовые «должны не только соответствовать всем гигиеническим требованиям, но и служить примером здорового питания». К началу нового учебного года для младшеклассников в Перми, Краснокамске, Горнозаводске и Бардымском муниципальном округе введено единое меню. Специализированным питанием обеспечены школьники, нуждающиеся в нем по состоянию здоровья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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