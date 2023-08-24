Роспотребнадзор обратил внимание на вредные продукты, которыми кормят детей в пермских школах

Учащиеся школ Пермского края питаются продуктами с большим содержанием искусственных ингредиентов. Такой вывод сделало региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство провело анкетирование директоров школ и аутсорсинговых компаний, которые предоставляют услуги питания в школах.
«Установлено, что одним из основных факторов формирования патологических состояний является высокая степень потребления продуктов питания, подвергшихся глубокой переработке, с большим содержанием искусственных ингредиентов. Такие продукты содержат повышенный уровень насыщенных жиров и соли (сосиски, сардельки, колбасы), большое содержание сахара, легких углеводов (печенье, конфеты, торты, другие кондитерские изделия; газировка, продукция фастфудов)», — говорится в отчете краевого управления Роспотребнадзора.
Надзорное ведомство также отмечает, что школы формируют у детей привычку правильно питаться. Поэтому школьные столовые «должны не только соответствовать всем гигиеническим требованиям, но и служить примером здорового питания». К началу нового учебного года для младшеклассников в Перми, Краснокамске, Горнозаводске и Бардымском муниципальном округе введено единое меню. Специализированным питанием обеспечены школьники, нуждающиеся в нем по состоянию здоровья.
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