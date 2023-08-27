В ХМАО геологи не могут подсчитать долги по зарплате сотрудникам из-за отключения ПО

28 августа 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Из-за отключения компьютерной программы в фирме из ХМАО возникли сложности с выплатой зарплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Геологоразведочная фирма «Горизонт» из Горноправдинска (ХМАО) испытывает сложности с подсчетом долгов по зарплате сотрудникам из-за отключения компьютерной программы. Об этом сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией на предприятии. «В „Горизонте“ не сообщают точную сумму задолженности по зарплате перед сотрудниками, потому что не работает программное обеспечение, где хранится вся информация. Число работников, которым нужно выплатить зарплату, тоже не знают, поскольку что все данные — в отключенной программе», — сообщил инсайдер. По словам собеседника агентства, программу отключили за неуплату по тарифу обслуживания ПО. Агентство URA.RU направило в Роструд ХМАО запрос с просьбой подтвердить информацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. По телефону ООО «Горизонт» корреспонденту не ответили. Ранее URA.RU писало, что следователи завели уголовное дело на руководство геологоразведочной фирмы «Горизонт» из-за задержек по зарплате. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела.

Геологоразведочная фирма «Горизонт» из Горноправдинска (ХМАО) испытывает сложности с подсчетом долгов по зарплате сотрудникам из-за отключения компьютерной программы. Об этом сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией на предприятии. «В „Горизонте“ не сообщают точную сумму задолженности по зарплате перед сотрудниками, потому что не работает программное обеспечение, где хранится вся информация. Число работников, которым нужно выплатить зарплату, тоже не знают, поскольку что все данные — в отключенной программе», — сообщил инсайдер. По словам собеседника агентства, программу отключили за неуплату по тарифу обслуживания ПО. Агентство URA.RU направило в Роструд ХМАО запрос с просьбой подтвердить информацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. По телефону ООО «Горизонт» корреспонденту не ответили. Ранее URA.RU писало, что следователи завели уголовное дело на руководство геологоразведочной фирмы «Горизонт» из-за задержек по зарплате. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела.