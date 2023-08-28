Челябинца отправят под суд за уклонение от армии

28 августа 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Челябинца могут приговорить к реальному сроку за уклонение от военной службы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, отправят под суд за уклонение от воинской службы в армии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, обвиняемый на протяжении нескольких лет скрывался от призыва. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Магнитогорска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ („Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы“). Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве напомнили, что уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев. Также в качестве наказания могут применяться принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет. Мужчина игнорировал повестки с 2019 года. Уголовное дело в отношении магнитогорца возбудили в конце июля 2023 года. Тогда же ему предъявили обвинение. Сообщалось, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, отправят под суд за уклонение от воинской службы в армии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, обвиняемый на протяжении нескольких лет скрывался от призыва. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Магнитогорска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ („Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы“). Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве напомнили, что уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев. Также в качестве наказания могут применяться принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет. Мужчина игнорировал повестки с 2019 года. Уголовное дело в отношении магнитогорца возбудили в конце июля 2023 года. Тогда же ему предъявили обвинение. Сообщалось, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.