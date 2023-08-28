За полдня в Перми выпала четверть месячной нормы осадков

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Ливневые дожди принесли за полдня 20 мм осадков Фото:

В Перми 25 августа интенсивные дожди принесли за полдня 20 мм осадков, что составляет четверть от месячной нормы. Об этом рассказали метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.

«В Перми ливневые дожди, которые продолжались в течение всей второй половины дня, принесли сразу 20 мм осадков (четверть месячной нормы). В некоторых районах города это первый существенный дождь за пять месяцев», — передает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

В Прикамье существенные осадки также отмечены в Кунгуре и Чайковском. По данным метеорологов, дожди прекратятся к выходным, на территории ожидается потепление до 22 градусов.

Ранее были названы регионы, которые встретят 1 сентября «по щиколотку в воде». Глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с URA.RU отмечал, что юг Урала, прилегающие области Западной Сибири и Приморский край окажутся под действием циклона, который принесет сильные дожди с ураганами.

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В Перми 25 августа интенсивные дожди принесли за полдня 20 мм осадков, что составляет четверть от месячной нормы. Об этом рассказали метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. «В Перми ливневые дожди, которые продолжались в течение всей второй половины дня, принесли сразу 20 мм осадков (четверть месячной нормы). В некоторых районах города это первый существенный дождь за пять месяцев», — передает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края». В Прикамье существенные осадки также отмечены в Кунгуре и Чайковском. По данным метеорологов, дожди прекратятся к выходным, на территории ожидается потепление до 22 градусов. Ранее были названы регионы, которые встретят 1 сентября «по щиколотку в воде». Глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с URA.RU отмечал, что юг Урала, прилегающие области Западной Сибири и Приморский край окажутся под действием циклона, который принесет сильные дожди с ураганами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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