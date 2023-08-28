За полдня в Перми выпала четверть месячной нормы осадков

Ливневые дожди принесли за полдня 20 мм осадков Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми 25 августа интенсивные дожди принесли за полдня 20 мм осадков, что составляет четверть от месячной нормы. Об этом рассказали метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.

«В Перми ливневые дожди, которые продолжались в течение всей второй половины дня, принесли сразу 20 мм осадков (четверть месячной нормы). В некоторых районах города это первый существенный дождь за пять месяцев», — передает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

В Прикамье существенные осадки также отмечены в Кунгуре и Чайковском. По данным метеорологов, дожди прекратятся к выходным, на территории ожидается потепление до 22 градусов.

Ранее были названы регионы, которые встретят 1 сентября «по щиколотку в воде». Глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с URA.RU отмечал, что юг Урала, прилегающие области Западной Сибири и Приморский край окажутся под действием циклона, который принесет сильные дожди с ураганами.