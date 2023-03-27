27 марта 2023

В Екатеринбурге продают чехол с автографом Дзюбы за 900 тысяч рублей. Скрин

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Чемпионат России 2015-2016: ФК "Урал" - ФК "Зенит". Екатеринбург, дзюба артем
Чехол был подписан во время матча ФК «Урал» — «Зенит», уверяет продавец Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу чехол от iPhone с автографом российского футболиста Артема Дзюбы за 900 тысяч рублей. Объявление об этом появилось на сайте «Авито».

«Продам оригинальный чехол на седьмой iPhone с настоящим автографом Дзюбы. Чехол подписан 2 марта 2019 года в Екатеринбурге на центральном стадионе „Арена“, матч: „Урал“ — „Зенит“. Цена — 900 тысяч рублей, возможен торг», — говорится в объявлении. Доказательствами подлинности подписи продавец готов поделиться с «реальным» покупателем.

Также екатеринбуржец предлагает сделать из чехла элемент декора. «Могу предложить залить чехол в жидкий пластик, и будет выглядеть как декор», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что возле Бисерти (Свердловская область) у реки Кайгыр продают усадьбу с общей площадью территории 209 гектаров за 240 миллионов рублей. На территории есть 10 гостевых домов, а также эко-ферма с благородными оленями и медведями.

Чехол за 900 тысяч рублей
Чехол за 900 тысяч рублей

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В Екатеринбурге выставили на продажу чехол от iPhone с автографом российского футболиста Артема Дзюбы за 900 тысяч рублей. Объявление об этом появилось на сайте «Авито». «Продам оригинальный чехол на седьмой iPhone с настоящим автографом Дзюбы. Чехол подписан 2 марта 2019 года в Екатеринбурге на центральном стадионе „Арена“, матч: „Урал“ — „Зенит“. Цена — 900 тысяч рублей, возможен торг», — говорится в объявлении. Доказательствами подлинности подписи продавец готов поделиться с «реальным» покупателем. Также екатеринбуржец предлагает сделать из чехла элемент декора. «Могу предложить залить чехол в жидкий пластик, и будет выглядеть как декор», — добавил он. Ранее URA.RU сообщало, что возле Бисерти (Свердловская область) у реки Кайгыр продают усадьбу с общей площадью территории 209 гектаров за 240 миллионов рублей. На территории есть 10 гостевых домов, а также эко-ферма с благородными оленями и медведями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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