В Екатеринбурге выставили на продажу чехол от iPhone с автографом российского футболиста Артема Дзюбы за 900 тысяч рублей. Объявление об этом появилось на сайте «Авито».
«Продам оригинальный чехол на седьмой iPhone с настоящим автографом Дзюбы. Чехол подписан 2 марта 2019 года в Екатеринбурге на центральном стадионе „Арена“, матч: „Урал“ — „Зенит“. Цена — 900 тысяч рублей, возможен торг», — говорится в объявлении. Доказательствами подлинности подписи продавец готов поделиться с «реальным» покупателем.
Также екатеринбуржец предлагает сделать из чехла элемент декора. «Могу предложить залить чехол в жидкий пластик, и будет выглядеть как декор», — добавил он.
Ранее URA.RU сообщало, что возле Бисерти (Свердловская область) у реки Кайгыр продают усадьбу с общей площадью территории 209 гектаров за 240 миллионов рублей. На территории есть 10 гостевых домов, а также эко-ферма с благородными оленями и медведями.
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