В Екатеринбурге продают чехол с автографом Дзюбы за 900 тысяч рублей. Скрин

28 марта 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Чехол был подписан во время матча ФК «Урал» — «Зенит», уверяет продавец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге выставили на продажу чехол от iPhone с автографом российского футболиста Артема Дзюбы за 900 тысяч рублей. Объявление об этом появилось на сайте «Авито». «Продам оригинальный чехол на седьмой iPhone с настоящим автографом Дзюбы. Чехол подписан 2 марта 2019 года в Екатеринбурге на центральном стадионе „Арена“, матч: „Урал“ — „Зенит“. Цена — 900 тысяч рублей, возможен торг», — говорится в объявлении. Доказательствами подлинности подписи продавец готов поделиться с «реальным» покупателем. Также екатеринбуржец предлагает сделать из чехла элемент декора. «Могу предложить залить чехол в жидкий пластик, и будет выглядеть как декор», — добавил он. Ранее URA.RU сообщало, что возле Бисерти (Свердловская область) у реки Кайгыр продают усадьбу с общей площадью территории 209 гектаров за 240 миллионов рублей. На территории есть 10 гостевых домов, а также эко-ферма с благородными оленями и медведями. Чехол за 900 тысяч рублей Скрин: сайт «Авито»

В Екатеринбурге выставили на продажу чехол от iPhone с автографом российского футболиста Артема Дзюбы за 900 тысяч рублей. Объявление об этом появилось на сайте «Авито». «Продам оригинальный чехол на седьмой iPhone с настоящим автографом Дзюбы. Чехол подписан 2 марта 2019 года в Екатеринбурге на центральном стадионе „Арена“, матч: „Урал“ — „Зенит“. Цена — 900 тысяч рублей, возможен торг», — говорится в объявлении. Доказательствами подлинности подписи продавец готов поделиться с «реальным» покупателем. Также екатеринбуржец предлагает сделать из чехла элемент декора. «Могу предложить залить чехол в жидкий пластик, и будет выглядеть как декор», — добавил он. Ранее URA.RU сообщало, что возле Бисерти (Свердловская область) у реки Кайгыр продают усадьбу с общей площадью территории 209 гектаров за 240 миллионов рублей. На территории есть 10 гостевых домов, а также эко-ферма с благородными оленями и медведями.