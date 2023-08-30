СК возбудил дело из-за смерти рабочего на стройплощадке в Екатеринбурге

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Обстоятельства смерти 37-летнего строителя изучат в рамках уголовного дела о нарушении требований охраны труда Фото:

Следователи возбудили уголовное о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть рабочего на стройплощадке на дублере Сибирского тракта, 17а в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до четырех лет лишения свободы», — отметил Шульга.

Инцидент произошел утром 29 августа. По данным следствия, 37-летний рабочий упал с высоты и получил сочетанную травму, от которой скончался на месте происшествия. Силовики осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы.

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Следователи возбудили уголовное о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть рабочего на стройплощадке на дублере Сибирского тракта, 17а в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до четырех лет лишения свободы», — отметил Шульга. Инцидент произошел утром 29 августа. По данным следствия, 37-летний рабочий упал с высоты и получил сочетанную травму, от которой скончался на месте происшествия. Силовики осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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